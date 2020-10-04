Парикмахерские услуги в салонах красоты в Тверской области можно будет оказывать с 13 апреля

В салонах красоты, где в том числе предусмотрены парикмахерские услуги, смогут начать их оказывать с 13 апреля. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» 9 апреля.

«Приняли решение с понедельника разрешить деятельность парикмахерских и салонов красоты, но только в части оказания парикмахерских услуг. При этом должны строго соблюдаться санитарные требования.В помещении должно находиться не более одного клиента, парикмахеры должны тщательно обрабатывать все инструменты. Также нужно проветривать помещения, дезинфицировать поверхности», – сказал Игорь Руденя.

Сейчас деятельность салонов красоты по оказанию других услуг приостановлена до 30 апреля включительно.

7 апреля на заседании Правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя утвердил перечень видов экономической деятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней на территории Тверской области.

В перечень включено более 60 видов экономической деятельности. В сельском хозяйстве – это выращивание однолетних и многолетних культур, животноводство и другие направления. Также разрешеналесозаготовка,добыча камня, песка и глины. Обрабатывающие производства могут продолжать выпуск пищевых продуктов, безалкогольных напитков, текстиляи одежды, полиграфии, мебели, нефтепродуктов, химических веществ, лекарств, металлургии, транспорта компьютеров и другого оборудования.

В перечень разрешенных видов экономической деятельности вошли обеспечение электроэнергией, газом и паром, водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов, строительство, транспортировка и хранение, издательская и телекоммуникационная деятельность, сфера IT, государственное управление, социальное обеспечение.

На заседании Правительства принят также список из 220 системообразующих предприятий региона. Они смогут продолжить свою работу, при этом их финансово-экономическое состояние будет мониториться в постоянном режиме.

Таким образом, в регионе будет обеспечено функционирование ключевых субъектов экономики, сохранены рабочие места.

Пресс-служба Правительства Тверской области