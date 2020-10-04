Игорь Руденя в прямом эфире «России 24» ответил на вопросы о мерах поддержки граждан и экономики в связи с коронавирусом

9 апреля в эфире телеканала «Россия 24» Губернатор Игорь Руденя ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области, рассказал о новых мерах поддержки региональной экономики, работе организаций и предприятий в текущей ситуации, поддержке граждан старшего поколения, дистанционном обучении школьников.

Глава региона сообщил, что общественный транспорт, который работает в Твери и Калининском районе в рамках новой модели пассажирских перевозок, перешёл на график рабочего дня.

«Соблюдаются все меры безопасности. Проводится регулярная дезинфекция салонов автобусов на каждой конечной остановке по каждому маршруту», - сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что принято решение об автоматическом продлении льготного проезда на май для всех льготных категорий пассажиров, если они не пользовались в апреле социальной картой.

Также Губернатор сообщил, что в целях профилактики распространения коронавируса в муниципалитетах проводится работа по обработке дорог и тротуаров специальным раствором, безопасным для жителей, управляющими компаниями обрабатываются подъезды и лифты в многоквартирных домах.

Особое внимание в ходе разговора было уделено обеспечению средствами защиты, в том числе масками, жителей региона.

«В первую очередь, проходит распределение и снабжение медицинскими масками тех, кто находится сегодня в зоне повышенного риска. Мы наладили производство масок для медицинских работников, сотрудников МЧС, правоохранителей, волонтёров, социальных служб. Все предприятия, которые сегодня открываются, также в числе получателей этих масок. Затем маски появятся в широкой продаже», – сказал Губернатор.

Накануне Президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов выступил с новыми инициативами по поддержке экономики и жителей страны в условиях борьбы с распространением коронавируса.

Игорь Руденя сообщил – в регионе уже идет работа по направлениям, обозначенным Президентом.

«Сегодня на заседании Законодательного Собрания региона одобрены изменения в региональные законы о снижении в три раза налоговых ставок для предпринимателей на весь 2020 год и снижении стоимости патентов. Сегодня также на заседании областной Бюджетной комиссии было принято решение выделить дополнительно для среднего и малого бизнеса 612 миллионов рублей. Эти средства будут предоставлены в виде займов предприятиям. К нам уже поступило более 30 заявок», – сказал Игорь Руденя.

В регионе также утверждены перечни системообразующих предприятий (это 220 производств), которые продолжат работать, а также более 60 видов экономической деятельности, на которые также не распространяется режим нерабочих дней.

В прямом эфире прозвучали вопросы по организации дистанционного обучения школьников, работе дежурных групп в школах и детских садах, выдачи продуктовых наборов, которые родители учеников начальных классов и учеников 5-11 классов из малообеспеченных семей должны получить до 12 апреля.

Игорь Руденя отметил, что возможность посещать дежурные группы в детских садах и дежурные классы в начальных школах должна быть предоставлена всем детям, у которых работают родители. Обязательное требование – соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

Губернатор обратил внимание жителей Тверской области на необходимость соблюдения всех ограничительных и профилактических мер. В первую очередь, это касается граждан старшего поколения, которые являются самой уязвимой категорией. Жителям региона старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, посещения близлежащих магазинов или аптек, выгула домашних животных, выноса отходов. В случае невозможности оплатить счета по коммунальным платежам дистанционно, можно воспользоваться отсрочкой.

«Никаких пеней не будет. Такое решение было сформулировано Президентом, и мы его будем неукоснительно выполнять», – сказал Губернатор.

Также глава региона сообщил, что до 1 мая ветераны Великой Отечественной войны и «дети войны» получат региональные выплаты ко Дню Победы. Выплаты будут переведены на банковскую карту или доставлены почтальонами.

Пресс-служба Правительства Тверской области