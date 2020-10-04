12 апреля – День космонавтики

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Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днем космонавтики!
Дата 12 апреля 1961 года навсегда вошла в историю человечества, стала символом научного и технического триумфа нашей страны. Легендарный полет Юрия Гагарина, продлившийся 108 минут, открыл новую страницу в развитии цивилизации.
Сегодня мы поздравляем всех покорителей космоса, прославивших Родину и подтвердивших, что возможности человека поистине безграничны. Мы гордимся нашими выдающимися соотечественниками, достигшими высоких целей, достойных великой страны.
Творцами космических побед стали конструкторы, исследователи и космонавты. Судьбы многих из них связаны с тверским краем. Сегодня новое поколение ученых и инженеров нашего региона достойно продолжает дело предшественников, вносит вклад в дальнейшее развитие отечественной космической науки.
Желаю вам успешной реализации намеченных планов, новых открытий и свершений во имя России!
Губернатор Тверской области И.М.Руденя.