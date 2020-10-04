С ЮБИЛЕЕМ, НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА!



Дорогая Наталья Васильевна!

Примите от меня лично и от всего коллектива АО «Конаковский завод стальных конструкций» самые искренние поздравления с юбилеем!

Вы уникальный человек! Вы легко ставите перед собой грандиозные планы и с такой же легкостью их реализуете, руководствуясь исключительно собственным талантом, верой в себя, не оглядываясь на трудности и преграды.

Ваша профессия – отражение вашей творческой натуры, талантливой, яркой и артистичной!

Желаем, чтобы, достигнув этого юбилея, вы осознали безграничность потенциала вашей личности и уверенно смотрели вперед – преград для вас нет: что задумаете, то и сбудется.

Будьте здоровы, берегите себя и близких!

Генеральный директор АО «Конаковский завод стальных конструкций» А.П.Шинкаренко.

Вы нам привыкли музыку дарить

На стыке мастерства и волшебства!

И мы хотим сегодня посвятить

Красивой женщине красивые слова!

Неутомимая энергия, задор

И многогранность творческой натуры,

Тончайший вкус и жизненный мажор -

Бесценный вклад ваш в области культуры!

И пусть года сменяются, спеша,

Не стоит их серьёзно брать в расчёт -

Навеки будет юною душа,

Когда в ней столько музыки живёт!

В наш непростой и динамичный век,

Где принято всему вести подсчёт,

Лишь только тот, по сути, человек,

Кто душу бескорыстно отдаёт!

Желаем вам и дальше так держать,

Весь город заряжая позитивом!

Учить, играть, творить и сочинять,

Неординарно, ярко,с креативом!

Творческая группа

АО «Конаковский заводстальных конструкций».

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Уважаемая Наталья Васильевна. От всей души поздравляем вас с юбилеем!

В этот торжественный день хочется отметить ваш высочайший профессионализм, творческую активность, ответственное отношение к делу, которому вы служите. Вашу работу трудно переоценить - на протяжении всей своей жизни вы терпеливо, успешно и последовательно выполняете задачу высочайшей государственной значимости – вносите огромный вклад по возрождению, сохранению, развитию духовных ценностей среди подрастающего поколения, открываете и поддерживаете молодые таланты, занимаетесь просвещением и патриотическим воспитанием. Смысл вашей деятельности глубок и обширен. Вы приобщаете детей к миру прекрасного, отдавая им тепло своей души, свои знания и умения, живя в каждом из них. Огромную признательность выражаем за ваше неизменное участие во всех общественно значимых проектах, которые реализуются на территории Конаковского района. Мы благодарим вас за любовь к искусству, которую вы так мастерски передаете детям. Гордимся вами и выражаем вам признательность за безграничную преданность своему делу. Пусть педагогическое мастерство и преданность искусству, талант и плодотворная деятельность по воспитанию детей всегда несут свет и добро, высокую духовность и радость познания, вызывая глубокую благодарность ваших учеников и родителей.

От всей души желаем вам творческих успехов, талантливых учеников, долгой, плодотворной деятельности, мирного неба, благополучия и здоровья!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия»

Д.Е.Щурин, временно исполняющий полномочия главы города Конаково М.Е.Ли, председатель Совета депутатов города Конаково

Д.И.Козырев.