Работа волонтёров организована на высоком уровне

В городе Конаково набирает обороты деятельность волонтёрского корпуса в рамках Всероссийской акции #МыВместе. Представители молодежного центра «Иволга» и «Молодой гвардии» продолжают оказывать помощь пенсионерам – доставляют на дом продукты и лекарства. Число заявок за последнюю неделю выросло в два раза! Помимо этого, волонтёры патрулируют городские улицы и напоминают жителям о важности соблюдения режима самоизоляции. При поддержке администрации Конаковского района активисты раздали первую тысячу медицинских масок тем, кто в эти непростые дни должен ходить на работу. Инициатива и слаженная работа дают положительные результаты, о которых мы расскажем в сегодняшнем номере.

1000 защитных масок

Именно с них начались закупки защитных средств, инициаторами которой выступила администрация Конаковского района.

Первую партию 3 апреля волонтёры Всероссийской акции #МыВместе, представители молодежного центра «Иволга» и «Молодой гвардии» раздали сотрудникам магазинов города Конаково. Волонтёры посетили более 23 магазинов, среди которых сетевые гиганты «Пятёрочка» и «Магнит», а также мелкие торговые точки на улице Строителей.

- Сегодня мы находимся в сложной для всех ситуации. И людям, которые приходят на работу каждый день, не хватает для безопасной деятельности самого простого – защитных средств, которые нигде не купить. Это очень хорошая инициатива администрации, которую мы, безусловно, поддержали и помогли с раздачей масок, - отметил исполняющий обязанности руководителя «Молодой гвардии» Владислав Жидких.

Защитные средства получают те жители Конаковского района, которые трудятся ежедневно: воспитатели дежурных групп детских садов, сотрудники ОМВД России по Конаковскому району, сотрудники продуктовых магазинов. Также масками обеспечат всех сотрудников школ и детских садов.



Самоизоляция – защити себя и окружающих

Активисты «Молодой гвардии», молодежного центра «Иволга» и сотрудники полиции проверили, как жители и гости района соблюдают режим самоизоляции, выполняют ли организации постановление правительства Тверской области по ограничению своей деятельности. Были выявлены нарушители.

Руководителям организаций объявили предупреждения, после чего незаконная деятельность прекращена.

Рейды по соблюдению режима самоизоляции прошли в конаковском бору, на берегу Волги в зоне пляжа, на берегу реки Донховки в районе улицы Строителей. С теми жителями, кто в эти непростые дни всё-таки решили устроить пикник, проведены разъяснительные беседы. Также активисты раздали памятки с правилами поведения на природе в пожароопасный период, который начался на территории области с 1 апреля.

Бутылочку красного волонтёры не принесут…

Число заявок на доставку продуктов и лекарств за последнюю неделю выросло в два раза, уже свыше 40 жителей города получили необходимую помощь.

В работе волонтёров происходит немало интересных случаев. К примеру, одна городская жительница попросила волонтёров купить ей продукты по списку, в котором, помимо хлеба и молока, значилась бутылочка красного вина. Волонтёр не растерялся и сообщил женщине, что доставляет продукты только согласно утвержденному перечню. Алкогольные и табачные изделия в него не входят.

Не входят в список цветы и торты, но на этой неделе волонтёры сделали исключение. Свой день рождения отметила Мария Павловна Виноградова. Её близкие родственники живут в Чебоксарах, оттуда они связались с волонтёрами и попросили сделать пенсионерке приятный подарок от их семьи. В качестве исключения, чтобы отогнать мрачные мысли о коронавирусе, волонтёры преподнесли Марии Павловне цветы и торт. Ведь это так важно – знать, что и в дни изоляции тебя не забывают родные и близкие.

Волонтёры не только доставляют продукты и лекарства, но и оплачивают услуги ЖКХ. На днях они оплатили 80-летнему мужчине счета по квартплате, за свет и газ.

Ещё один мужчина спрашивал, как ему оплатить интернет, не выходя из дома. Волонтёры сходили до ближайшего терминала и внесли оплату.

Очень радует, что активисты становятся близкими людьми для одиноких пожилых людей. Часто пожилые люди стараются отблагодарить за их помощь. Практически все без исключения стараются передать волонтёрам шоколадку или какую-то денежную сумму. Напоминаем, что брать от заявителей материальную благодарность в любой форме волонтёры не имеют права. Лучшей благодарностью будет доброе «спасибо» и улыбка на лице.

Лекарства через одно окно

Очень частые звонки на «горячую линию» поступают от жителей, получающих льготные лекарственные средства в Конаковской центральной районной больнице.

Чтобы получить лекарство для одного пациента, волонтёру необходимо в регистратуре получить медицинскую карту заявителя, взять талон на приём к врачу, получить рецепт и, наконец, в аптеке получить препарат. И так приходится отрабатывать каждую заявку. На это уходит много времени, да и возрастает риск подхватить какую-нибудь инфекцию.

- Чтобы работать оперативно и минимизировать время нахождения волонтёра в больнице, достигнута договорённость с заместителем главного врача Ольгой Прусак. Теперь процесс выдачи и доставки лекарств выглядит намного проще: заявитель оставляет заявку на лекарства по телефону Ольге Игоревне. Она в свою очередь распорядится подготовить лекарственные средства и оставить их в регистратуре для волонтёра. Волонтер забирает лекарства в регистратуре, находясь в поликлинике не более 5 минут, и едет на доставку, - рассказал координатор волонтерского штаба, исполняющий обязанности руководителя «Молодой гвардии».

Мы напоминаем, чтобы воспользоваться помощью волонтёрского корпуса в рамках Всероссийской акции #МыВместе, нужно оставить заявку по номеру телефона «горячей линии» 8-800-200-34-11 или ЕДДС Конаковского района 4-97-78.

Анна Рихмайер.