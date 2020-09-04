В преддверии 75-летия Великой Победы в Тверской области будет издана книга о танкистах-Героях Советского Союза

В Тверской области в преддверии 75-летия Великой Победы готовится к изданию книга о танкистах-Героях Советского Союза, уроженцах Верхневолжья. Работу ведет Тверская общественная организация «Исток» при поддержке Правительства Тверской области и регионального отделения «Поискового движения России» в рамках проекта «Солдаты Великой Победы. Калининский фронт».

Бронетанковые войска Красной Армии сыграли большую роль в ключевых операциях и сражениях Великой Отечественной войны на тверской земле. Книга расскажет о подвигах танкистов, которые воевали на территории Верхневолжья в 1941-1943 годах.

В рамках проекта «Солдаты Великой Победы. Калининский фронт» уже проведены историко-поисковые экспедиции на местах боевых действий Великой Отечественной войны, тематические встречи в образовательных учреждениях, мероприятия в архивах, музеях и библиотеках. Он реализуется с использованием средств, предоставленных Фондом президентских грантов.

Активное участие в работе принимают представители регионального отделения «Поискового движения России», члены молодёжных и ветеранских общественных объединений.

К 75-летию Великой Победы в Тверской области возводится Ржевский мемориал Советскому солдату. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин.

«Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный памятник, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Этот мемориал – пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме.

У основания мемориала уже завершена установка листов кортеновской стали, на которых запечатлены имена солдат и офицеров, погибших под Ржевом. В павильонах музея у мемориала Ржевскому солдату будут демонстрироваться фотографии, кадры военной хроники, связанные с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. До 9 мая идёт сбор фотографий и семейных историй фронтовиков, которые воевали на Ржевско-Вяземском направлении в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы войдут в оформление музея. Фотографии и документы можно загружать на интернет-портал подоржевом.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области