Еще пять: количество муниципальных округов в Тверской области вырастет

В рамках пленарного заседания Законодательного Собрания Тверской области 9 апреля приняты региональные законы об образовании пяти новых муниципальных округов – Западнодвинского, Краснохолмского, Пеновского, Сандовского и Селижаровского. Все документы прошли два чтения, а до голосования инициативы о преобразовании были поддержаны жителями этих территорий.

По мнению разработчиков законов, в каждом случае создание единого муниципального образования позволит намного улучшить работу административных органов за счет формирования единого бюджета, единой муниципальной собственности, сокращения документооборота.

При формировании новых муниципальных округов сохраняются в полном объеме все существующие льготы, налоги и тарифы для сельского населения.

Создание вновь образованных муниципальных образований направлено на оптимизацию территориальной организации органов местного самоуправления, совершенствование и повышение эффективности управления, сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание, оптимизацию расходов, повышение инвестиционного потенциала территорий муниципальных округов, развитие их хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

жители указанных муниципалитетов поддержали инициативы о создании муниципальных округов

Ранее процесс преобразования территорий в регионе прокомментировал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

– Укрупнение, если говорить в теории, преследует две цели. Первая – снизить затраты на муниципальное управление, чтобы был один глава администрации, один состав депутатов и одна администрация, которые бы несли ответственность за все муниципальное образование. Вторая цель – укрепление бюджетов. Конечно, областная власть будет оказывать поддержку – субсидировать, помогать оформлять активы, размещать инвесторов. Но всегда проще говорить, когда у территории один руководитель, – сказал глава региона.

Практика преобразования поселений, сложившаяся в Тверской области, показала, что оптимизация численности органов местного самоуправления приводит к сокращению до 30% расходов на их содержание. Высвобождаемые финансовые ресурсы (по предварительным расчетам, от 3 млн рублей до 5 млн рублей в год) могут быть направлены на решение социально значимых вопросов местного значения.

Кроме того, в новых муниципальных округах будут оптимизированы процедуры ведения бухгалтерского учета и формирования необходимой отчетности. Наличие единого бюджета обеспечит эффективное распределение бюджетных средств и их экономию в результате проведения централизованных закупок.

- Создавая новые муниципальные образования, мы целенаправленно оптимизируем организацию органов местного самоуправления, совершенствуем и повышаем эффективность управления. Произойдёт сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание. При этом интересы граждан, жителей преобразованных районов, затронуты не будут, поскольку предусматривается порядок правопреемства, - считает председатель комитета по госустройству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Тверской области Александр Клиновский.

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В Тверской области практика образования городских и муниципальных округов реализуется с 2015 года. В настоящее время Законодательным Собранием поддержаны инициативы о создании 5 городских (Удомельского, Нелидовского, Осташковского, Кашинского, Вышневолоцкого) и 4-х муниципальных округов (Весьегонского, Андреапольского, Оленинского и Лесного).

Пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области