В Тверской области стартовал благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ

posted by Максим Малахов on чт, 04/09/2020 - 16:41

В Тверской области стартовал благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ 

Объявлен старт благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ в помощь жителям региона, которые находятся в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавируса (COVID-19). 
Цель марафона – обеспечение граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, продуктами длительного хранения. 
«#ЗАБОТАРЯДОМ для тех, кому сейчас особенно тяжело», – говорится на сайте марафона. 
Получателями помощи станут многодетные семьи, пожилые люди, матери-одиночки, маломобильные граждане. 
С 9 апреля любой житель может присоединиться к благотворительному марафону, сделав добровольное пожертвование на сайте заботарядом.рф. Все собранные средства пойдут на закупку продуктовых наборов для оказания помощи в рамках марафона, которые помогут жителям быть в изоляции и безопасности две недели. 
Отчёты о собранных средствах и подробную информации можно получить на страницах в социальных сетях и на сайте Фонда Твери. Подробности о марафоне можно узнать по телефону региональной горячей линии 8-800-600-31-99 и на сайте заботарядом.рф. 

 

 