В Тверской области стартовал благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ



Объявлен старт благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ в помощь жителям региона, которые находятся в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавируса (COVID-19).

Цель марафона – обеспечение граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, продуктами длительного хранения.

«#ЗАБОТАРЯДОМ для тех, кому сейчас особенно тяжело», – говорится на сайте марафона.

Получателями помощи станут многодетные семьи, пожилые люди, матери-одиночки, маломобильные граждане.

С 9 апреля любой житель может присоединиться к благотворительному марафону, сделав добровольное пожертвование на сайте заботарядом.рф. Все собранные средства пойдут на закупку продуктовых наборов для оказания помощи в рамках марафона, которые помогут жителям быть в изоляции и безопасности две недели.

Отчёты о собранных средствах и подробную информации можно получить на страницах в социальных сетях и на сайте Фонда Твери. Подробности о марафоне можно узнать по телефону региональной горячей линии 8-800-600-31-99 и на сайте заботарядом.рф.



