К флешмобу «Покупай тверское» присоединилось агентство «Ligasis»

К социальному флешмобу «Покупай тверское» присоединилось агентство «Ligasis». Это сервис удаленных бизнес-ассистентов, которые оказывают поддержку бизнесу любого формата и направления.

Сотрудники агента ведут социальные сети, сайты, делают анализ конкурентов и целевой аудитории, ищут поставщиков, готовят отчеты и многое другое. Компания готова провести консультации для тверских предпринимателей по вопросам, связанным с переходом из офлайн в онлайн формат, организацией работы в Интернете с нуля. Подробнее о компании «Ligasis» по ссылке http://ligasis.ru.

Флешмоб запущен Правительством Тверской области совместно с Министерством экономического развития и Центром «Мой бизнес». Участниками флешмоба «Покупай тверское» приглашают стать представителей малого и среднего бизнеса Тверской области. Для этого компаниям необходимо иметь регистрацию на территории Тверской области и не иметь задолженностей (компании, реализующие подакцизные товары, в акции не участвуют).

Тверскими средствами массовой информации и блогерами будет публиковаться информация о тверских предпринимателях, которые в непростой эпидемиологической ситуации продолжают развивать свое дело.

Заявку на информационную поддержку можно оставить в социальных сетях Министерства экономического развития Тверской области в сетях Министерства ВКонтакте и Facebook.

Тверские компании продолжают работу в новых условиях, используя меры государственной поддержки, которые дополнительно утверждены в регионе. 7 апреля на заседании Правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя утвердил перечень 60 видов экономической деятельности и список из 220 системообразующих предприятий региона, на которые не распространяется режим нерабочих дней на территории Тверской области. Принято решение в 3 раза снизить стоимость патента для предпринимателей при использовании патентной системы налогообложения, а также размер налоговых для предприятий Тверской области, работающих по упрощённой системе налогообложения.

На поддержку экономики из региональной казны направят порядка 1,8 млрд рублей.

Предусмотрено создание стабилизационного фонда для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое. Также будет докапитализирован Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

Пресс-служба Правительства Тверской области