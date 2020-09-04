В Тверской области приняты изменения в региональные законы по снижению в три раза налоговых ставок для бизнеса

9 апреля на заседании Законодательного Собрания Тверской области, в котором принял участие Губернатор Игорь Руденя, одобрены изменения в региональные законы о снижении налоговых ставоки стоимости патентов для бизнеса. Эти меры обеспечивают поддержку в текущей эпидемиологической ситуации более 5400 предпринимателей Верхневолжья.

«Принятие этих законопроектов направлено на сохранение социальной стабильности и развитие предпринимательства в нашем регионе.Снижаем в 3 раза ставки налога для предпринимателей, использующих упрощённую систему налогообложения. Для субъектов малого бизнеса, использующих патентную систему, также уменьшаем стоимость патента в 3 раза. Все эти мерыраспространяются на весь период 2020 года», – сказал Игорь Руденя.

Снижение налоговой нагрузки предусмотрено для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды экономической деятельности, оказавшиеся в «зоне риска»: при налогообложении «доходы-расходы» – с 15% до 5%, при налогообложении «доходы» – с 6% до 2%.

Поддержкой смогут воспользоваться более 5000 субъектов малого и среднего бизнеса. Это предприниматели, занимающиеся лесоводством и, обработкой древесины,турагентства и организации, предоставляющие услуги в сфере туризма. Также в перечень включена полиграфическая деятельность, производство изделий народных художественных промыслов, перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам и т.д.

Документ распространяется на санаторно-курортные организации, музеи, творческую деятельность и деятельность в области искусства, организации развлечений, спорта и отдыха, на предоставление услуг по дневному уходу за детьми, дополнительного образованиядля детей и взрослых.

Стоимость патента уменьшается более чем для 450 предпринимателей Тверской области. Это участники лесохозяйственного сектора, общепита, предприятия, предоставляющие экскурсионные услуги, услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, предприниматели, занимающиеся перевозкойпассажировавтобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам, и другие виды деятельности.

В частности, по виду деятельности «Экскурсионные услуги» стоимость годового патента для индивидуального предпринимателя с численностью сотрудников от 11 до 15 человек снизится на 63600 рублей – с 95520 рублей до 31840 рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области