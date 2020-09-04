Семьи Тверской области с невысоким доходом получат дополнительные выплаты на детей от 3 до 7 лет

9 апреля на заседании Законодательного Собрания Тверской области, в котором принял участие Губернатор Игорь Руденя, принят региональный закон о дополнительных мерах поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Ежемесячно семьи с невысоким доходом будут получать выплаты на каждого ребёнка в размере половины прожиточного минимума для детей — порядка 5 тыс. рублей.

Игорь Руденя перед рассмотрением законопроекта отметил: социальная поддержка жителей региона в текущей ситуации является одной из приоритетных задач Правительства Тверской области. Новая выплата введена в соответствии с Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В ходе рассмотрения на заседании инициатива была поддержана фракцией партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Тверской области.

«Данную меру поддержки получит более 14 тысяч детей.

На это направление в 2020 году выделяется более 977 млн рублей, из них 168 млн рублей — средства областного бюджета, более 809 млн рублей — субсидия из федеральной казны», — сказал Игорь Руденя.

«Законопроекты, которые внесены Губернатором Тверской области, были подготовлены оперативно. Мы успели их проработать. Решения, которые сегодня приняты, обеспечивают готовность области и эффективность в той ситуации, которая сложилась сейчас в стране», - отметил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев.

Подать заявление можно будет через портал Госуслуг, филиалы МФЦ или отделы соцзащиты. Кроме самого заявления предоставлять дополнительные документы не потребуется.

Сегодня в регионе реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

С 1 января 2020 года в дополнение к уже действующим введен ряд новых мер поддержки многодетных семей: субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога, предоставление компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов многодетным мамам. К 1 сентября будет оказываться поддержка в приобретении школьной формы ученикам начальной школы и пятых классов.

Губернатор на заседании также поблагодарил жителей региона за соблюдение правил безопасности в период распространения коронавирусной инфекции. Особую благодарность Игорь Руденя выразил медицинским работникам за профессиональную и самоотверженную работу в сложившейся ситуации.

Пресс-служба Правительства Тверской области