В Тверской области выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 11.00 9 апреля в Тверской области выявлено 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Пациенты госпитализированы и получают необходимое лечение. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с заболевшими.

Всего на настоящее время в регионе подтверждены 19 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Трое заболевших уже выздоровели и выписаны из больницы. 16 пациентов с учетом вновь выявленных проходят лечение.

В настоящее время в регионе на коронавирус обследовано более 6500 человек, в том числе за последние сутки – более 700. Исследования выполняются на базе Центра гигиены и эпидемиологии, Центра им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета.

В Тверской области для предупреждения распространения коронавирусной инфекции принимаются все необходимые профилактические меры. Проводится обработка улично-дорожной сети, общественного транспорта, вокзалов с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором. В частности, в ООО «Верхневолжское АТП» ежедневно смена из 8 специально обученных сотрудников компании в конце рабочего дня осуществляет уборку и дезинфекцию всех транспортных средств, которые работают на линии.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Школы перешли на дистанционное обучение, в детских садах организованы дежурные группы для детей, чьи родители трудятся в период нерабочих дней.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО. Вернувшиеся из-за рубежа должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях по ссылкам

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Пресс-служба Правительства Тверской области