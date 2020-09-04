Игорь Руденя в прямом эфире «России 24» ответит на вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области

9 апреля в 21:00 в прямом эфире телеканала «Россия 24» Губернатор Тверской области Игорь Руденя расскажет о ситуации с коронавирусом в Верхневолжье, профилактике распространения инфекции и новых мерах по стабилизации экономики, социальной поддержке жителей.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Школы перешли на дистанционное обучение, в детских садах организуются дежурные группы.

В 16 учреждениях здравоохранения создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, развёрнуты и оснащены специализированные коечные места. В случае необходимости будут дополнительно задействованы мощности ещё ряда медицинских организаций.

Идёт закупка дополнительного медицинского оборудования, лекарств, средств защиты и дезинфекции для медучреждений – всего более 1600 единиц. Увеличивается количество лабораторий, где проводятся исследования на коронавирус.

Усилены профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах. Во всех муниципальных образованиях Тверской области проведена дезинфекция школ и детских садов, социальных учреждений, организаций культуры.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано находиться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области