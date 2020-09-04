В Тверской области инвесторам будут предоставлять субсидию по налогам на имущество и на прибыль организаций

В Тверской области инвесторы, реализующие проекты, включенные в перечень приоритетных инвестпроектов области, смогут получать субсидии по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций. Решение принято на заседании Правительства региона под председательством Губернатора Игоря Рудени.

«Это возможность предоставить льготы для стратегических инвесторов региона. Сегодня, несмотря на текущую ситуацию, мы не должны снижать уровень развития наших основных направлений, в том числе нашей инвестиционной активности», - сказал Игорь Руденя, комментируя итоги заседания представителям СМИ.

Размер субсидии составляет 100% налога на имущество организаций и 4,5 % от налогооблагаемой прибыли.

Критерии отбора инвестиционных проектов для включения их в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области были утверждены в Верхневолжье в марте 2020 года.

Получение такого статуса даёт инвесторам возможность пользоваться дополнительными мерами поддержки.

Среди ключевых требований к инвестору - обязательная регистрация в качестве налогоплательщика на территории области, отсутствие различных задолженностей и процедур реорганизации, ликвидации, банкротств.

Каждый проект, претендующий на включение в перечень приоритетных будет оцениваться по ряду критериев. В том числе, по количеству создаваемых рабочих мест на территории региона, планируемому объему капитальных вложений, объему налогов и сборов в консолидированный бюджет и другим.

Резиденты инновационно-промышленных парков и экотехнопарков включаются в перечень без проведения отбора.

Работу по отбору проектов будут проводить региональное Министерство экономического развития, а также Совет по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области