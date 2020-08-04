Игорь Руденя принял участие в селекторном совещании Президента России Владимира Путина с главами субъектов России

8 апреля Президент России Владимир Путин провел селекторное совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами регионов страны. В совещании принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Неотложной и общей задачей для всех регионов Владимир Путин назвал обеспечение повышенной готовности медицинских учреждений в сложившейся эпидемиологической ситуации, наращивание их ресурсов и возможностей.

«Сейчас это безусловный приоритет. Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 млрд рублей направлено на развёртывание дополнительных специализированных, полностью оснащённых коек в больницах, инфекционных отделениях. Ещё порядка 13 млрд рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле», – сказал Владимир Путин.

Президент сообщил о ключевых федеральных направлениях поддержки. В первую очередь они касаются медицинского персонала. Это дополнительные выплаты медикам разного звена. Средства из федерального бюджета на эти цели – более 10 млрд рублей – в ближайшее время поступят в регионы. Тверской области предусмотрено более 48 млн рублей на эти цели.

Будут введены дополнительные меры поддержки экономики. В том числе распространение на предприятия малого и среднего бизнеса отсрочки по уплате страховых взносов в социальные фонды на 6 месяцев.

По словам, Президента, будет также оказана дополнительная социальная помощь. В частности, безработным гражданам предусмотрены дополнительные выплаты в размере 3 тыс. рублей на несовершеннолетних детей.

Глава государства также дал поручение рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам.

«Ключевой момент для нас – Президент дал больше полномочий регионам. Это важно для более оперативной работы, принятия конкретных решений и их реализации. Также дано поручение поддержать субъекты, чтобы они могли заниматься вопросами экономики и социального благополучия граждан. У нас зарезервированы средства на поддержку экономики», – сказал Губернатор Игорь Руденя журналистам по итогам совещания.

На региональном уровне действует пакет мер по поддержке производственных предприятий, малого и среднего бизнеса. На его реализацию в областном бюджете зарезервировано около 1,8 млрд рублей.

Сформированы перечни системообразующих предприятий регионального и муниципального значения, на которые не распространяется режим нерабочих дней. Это 220 предприятий в 12 отраслях, на которых трудятся более 65 тысяч человек. Также утверждён перечень видов экономической деятельности, в него вошло более 60 видов экономической деятельности. Эти производства также смогут работать при условии строгого соблюдения санитарных норм.

Губернатор отметил также, что в региональном бюджете уже предусмотрены средства на доплаты медицинским работникам.

«Хотел бы поблагодарить Правительство РФ за решение по доплатам врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавируса. Со своей стороны мы тоже добавили областные ресурсы. Мы очень ответственно относимся к работе наших врачей и понимаем насколько им непросто в этой обстановке работать», - подчеркнул Губернатор.

В Тверской области реализуется целый комплекс мер по противодействию распространению инфекции. С 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Школы перешли на дистанционное обучение, в детских садах организуются дежурные группы.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО. Вернувшиеся из-за рубежа должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области