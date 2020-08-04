В Тверской области предусмотрены средства на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет

Более 14 тысяч семей Тверской области получат в 2020 году выплату на детей от трех до семи лет. Эта дополнительная мера поддержки утверждена Указом Президента России Владимира Путина. Тверской области на предоставление выплаты в текущем году из федерального бюджета выделяется 809,2 млн рублей, из региональной казны направят 168,6 млн рублей.

На заседании областного Правительства 7 апреля Игорь Руденя подчеркнул – необходимо в самые короткие сроки разработать механизмы предоставления выплаты, чтобы семьи получали поддержку уже с 1 июня.

Размер выплаты в 2020 году составит 5699,55 рубля. Она предусмотрена для семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума на душу населения. При этом сумма будет начислена в расчёте с 1 января 2020 года.

Подать заявление можно будет через портал Госуслуг, филиалы МФЦ или отделы соцзащиты. Кроме самого заявления предоставлять дополнительные документы не потребуется.

Сегодня в регионе реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

С 1 января 2020 года в дополнение к уже действующим введен ряд новых мер поддержки многодетных семей: субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога, предоставление компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов многодетным мамам. К 1 сентября будет оказываться поддержка в приобретении школьной формы ученикам начальной школы и пятых классов.

В Тверской области также учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

Пресс-служба Правительства Тверской области