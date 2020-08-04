Молодежь Тверской области приглашают принять участие в межвузовском онлайн-фестивале «Аудиотеатр»

Впервые в Твери в рамках межвузовского фестиваля студенческого самодеятельного творчества «Студенческая весна» пройдет онлайн-фестиваль «Аудиотеатр». Мероприятие организовано Правительством Тверской области совместно с администрацией Твери, вузами региона, Областным молодёжным центром, региональным отделением Российского союза молодёжи.

К участию в фестивале приглашают студентов, аспирантов, молодых преподавателей, слушателей подготовительных курсов, выпускников вузов Тверской области в возрасте до 30 лет. До 28 апреля 2020 года на почту mkc55@mail.ru формате mp3, битрейт не ниже 256 kbs принимаются заявки и конкурсные работы.

Номинации — «Художественное слово» (продолжительность не более 5 минут), «Авторское художественное слово» (не более 5 минут), «Эстрадный монолог» (не более 5 минут), «Авторский эстрадный монолог» (не более 5 минут), «Аудиопостановка» — отрывок из пьесы, звуковая инсценировка прозы, стихотворения, басни (не более 15 минут).

Участники могут выбрать любые произведения зарубежных или русских писателей, не противоречащие этическим нормам и законодательству РФ.

Лауреатов и дипломантов фестиваля определит компетентное жюри.

Пресс-служба Правительства Тверской области