В Тверской области парикмахерские откроются с 13 апреля при условии соблюдения мер профилактики распространения коронавируса

Парикмахерские, деятельность которых в Тверской области приостановлена в рамках ограничительных мер, направленных на прекращение распространения коронавирусной инфекции, возобновят свою работу 13 апреля 2020 года. При этом деятельность салонов красоты, косметических и СПА салонов приостановлена на срок до 30 апреля включительно.

В сложившихся эпидемиологических условиях в парикмахерских должны соблюдаться все профилактические меры. В их числе ежедневное измерение температуры тела работников, проведение дезинфекции помещений, мебели и оргтехники, а также обеззараживание воздуха в помещении. Кроме того, работники должны постоянно использовать защитные маски и дезинфицирующие средства. Возможность использования средств дезинфекции при входе в помещение должна быть и у посетителей.

На заседании Правительства список из 220 системообразующих предприятий региона, которые смогут продолжить свою работу в период до 30 апреля. Это компании сферы машиностроения и металлообработки, лёгкой, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной, химической промышленности, производства стройматериалов, логистики, сельского хозяйства, туризма. Утвержден также перечень видов экономической деятельности, на которые, как и на системообразующие предприятия, не распространяется режим нерабочих дней на территории Тверской области. В сельском хозяйстве это выращивание однолетних и многолетних культур, животноводство и другие направления. Также разрешена лесозаготовка, добыча камня, песка и глины. Обрабатывающие производства могут продолжать выпуск пищевых продуктов, безалкогольных напитков, текстиля и одежды, полиграфии, мебели, нефтепродуктов, химических веществ, лекарств, металлургии, транспорта компьютеров и другого оборудования.

В перечень разрешенных видов экономической деятельности вошли обеспечение электроэнергией, газом и паром, водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов, строительство, транспортировка и хранение, издательская и телекоммуникационная деятельность, сфера IT, государственное управление, социальное обеспечение.