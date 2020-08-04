В Тверской области началась выдача бесплатных продуктовых наборов для школьников

В Тверской области началась выдача продуктовых наборов для учеников начальных классов и других категорий школьников, имеющих право на бесплатное питание. О сохранении этой меры социальной поддержки, несмотря на дистанционный режим обучения, сообщил Губернатор Игорь Руденя 3 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24».

«Перед нами стоит задача своевременно обеспечить выдачу продуктовых наборов учащимся младших классов, а также детям с 5 по 11 класса из тех семей, которым оказывают поддержку органы социальной защиты», – сказал Игорь Руденя на заседании оперативного штаба 8 апреля.

Мера социальной поддержки в виде бесплатного питания предусмотрена для учеников 1-4 классов, а также обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей. Школьникам выдают продуктовые наборы (сухие пайки) из нескоропортящихся продуктов, перечень которых согласован Управлением Роспотребнадзора по Тверской области.

Конкретный состав продуктового набора по образовательной организации формируется на соответствующую сумму средств бюджета, предоставленных на оказание данной меры социальной поддержки.

Срок выдачи продуктовых наборов – до 12 апреля 2020 года по графику, утвержденному руководителем каждой образовательной организацией. При этом не допускается массовое скопление родителей в месте выдачи продуктовых наборов. Получить сухой паек можно будет и после отмены ограничительных мероприятий.

С 4 апреля в школах Тверской области началось дистанционное обучение. При организации учебного процесса используются федеральные и региональные общедоступные бесплатные ресурсы.

Для учеников начальной школы, родители которых работают и не имеют возможности оставить ребенка дома, организована работа дежурных групп численностью не более 12 человек. В таких группах обучение не осуществляется, но детям предоставлена возможность под присмотром педагогов выполнять задания, полученные дистанционно.

В Твери с использованием дистанционных технологий учатся 97% учащихся общеобразовательных школ. 3% детей обучаются по модульной системе, с использованием учебников, индивидуальных заданий и мессенджеров. В целом по региону это соотношение составляет 60% и 40% соответственно.

В детских садах области с учетом потребностей также открывают дежурные группы, в которых обеспечено строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

Пресс-служба Правительства Тверской области