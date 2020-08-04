Назначение Игоря Рудени секретарем регионального отделения «Единой России» вошло в ТОП-30 событий марта по версии фонда «Петербургская политика»

Фонд развития общественных связей «Петербургская политика опубликовал на своем сайте рейтинг за март 2020 года, включающий ТОП-30 событий месяца в региональной повестке. Среди них – назначение нескольких глав регионов, в том числе губернатора Тверской области Игоря Рудени, на посты секретарей региональных отделений партии «Единая Россия».

Напомним, решение об утверждении Игоря Рудени исполняющим полномочия секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» принято на заседании Президиума Генерального совета «Единой России» 26 марта. За два дня до этого, 24 марта, Игорь Руденя стал участником встречи председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с кандидатами на должности секретарей региональных отделений. На встрече Медведев указал, что совмещение позиций главы региона и секретаря реготделения целесообразно с точки зрения эффективности в достижении целей.

Также в мартовском рейтинге «Петербургская политика» определила основные события социально-политической жизни регионов за прошедший месяц. В него вошел ряд новостей из Тверской области.

В частности, аналитики фонда отметили обсуждение губернатором Игорем Руденей и руководством АО «Торговая компания «АЛЬФА» и АО «Лада-Имидж» проекта по созданию в индустриальном парке «Раслово» опорного логистического комплекса для «АвтоВАЗа».

Не осталось без внимания экспертов продолжение реформы общественного транспорта – запуск новых автобусов в Твери и Калининском районе.

В список основных событий также вошло распоряжение правительства РФ о строительстве Детской областной клинической больницы в Твери, на которую выделено 5 млрд рублей.

Также «Петербургская политика» вписала в число ключевых событий утверждение губернатором Игорем Руденей пакета мер поддержки региональной экономики, на которые будет направлено 1,8 млрд рублей, и дополнительное выделении средств из резервного фонда областного правительства на закупку медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств защиты.