Игорь Руденя сохранил позиции в «тройке» лидеров медиарейтинга губернаторов ЦФО за март

Игорь Руденя занял 3-е место в мартовском медиарейтинге губернаторов Центрального федерального округа, сообщается на сайте компании «Медиалогия». Эту позицию глава тверского региона стабильно удерживает с середины 2018 года.

Составители рейтинга отмечают высокий интерес СМИ к очередной годовщине назначения Игоря Рудени на пост губернатора. Этой теме были посвящены многочисленные аналитические публикации в начале марта.

Однако большинство упоминаний Игоря Рудени в СМИ связано с мерами, принятыми региональной властью в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, журналисты информировали, что губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса.

Помимо этого сообщалось, что на территории Тверской области постановлением губернатора Игоря Рудени введены дополнительные ограничительные меры в связи с профилактикой коронавирусной инфекции.

Также опубликованы репортажи с заседания рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области, на котором Игорь Руденя поручил главам муниципальных образований держать на контроле исполнение введенных ограничительных мер.

В условиях пандемии коронавируса губернатор поручил Министерству социальной защиты населения Тверской области совместно с Министерством региональной политики и Комитетом по делам молодежи усилить работу по социальной поддержке людей старшего поколения.

В ТОП самых важных новостей тверского региона вошли и сообщения о том, что губернатор Игорь Руденя обсудил с генеральным директором АО «Лада-Имидж» Алексеем Тихомировым и генеральным директором АО «Торговая компания «АЛЬФА» Романом Хабаровым реализацию инвестиционного проекта по созданию на территории Тверской области логистического комплекса для концерна «АвтоВАЗ».

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 55 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.