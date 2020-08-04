Жителям Тверской области рекомендуют оплачивать услуги ЖКХ через онлайн-сервисы

Жителей Тверской области в период действия ограничительных мер по предпреждению распространения коронавирусной инфекции просят оплачивать услуги ЖКХ через онлайн-сервисы. Возможность удалённой оплаты есть у всех организаций-поставщиков коммунальных услуг — «ЕРКЦ», «ТверьАтомЭнергосбыт», филиал ПАО «МРСК-Центра» «Тверьэнерго», «ТверьВодоканал», «Газпром Межрегионгаз Тверь» и других.

Информация о возможности удаленной оплаты размещена на официальных сайтах организаций, в платежных документах, а также на региональном сайте «тверьдома.рф».

Для исключения скопления жителей Тверской области в местах оплаты услуг ЖКХ в настоящее время приостановлен прием платежей от населения в пунктах оплаты и кассах.

При этом, если вдруг не получилось оплатить услуги в определенное поставщиками время, можно сделать это позднее, после снятия ограничительных мер. В настоящее время пени и штрафы по таким «отложенным» платежам за коммунальные услуги начисляться не будут.

Пожилые жители региона могут обратиться за помощью по перечислению оплаты коммунальных услуг к родственникам или волонтерам, которые помогают людям «серебряного возраста» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

Оставить заявку на волонтерскую помощь можно по телефонам горячей линии регионального штаба по координации помощи в рамках акции «МыВместе» – 8-800-600-31-99 и 8-800-302-28-69.

Пресс-служба Правительства Тверской области