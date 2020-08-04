В Тверской области автосервисы возобновят работу при условии соблюдения мер профилактики распространения коронавируса

Автосервисы, деятельность которых в Тверской области была приостановлена в рамках комплекса мер, направленных на прекращение распространения коронавирусной инфекции, возобновят свою работу. В период, когда автомобилисты должны в соответствии с Правилами дорожного движения, менять резину на машинах, эта мера имеет особое значение для обеспечения безопасности дорожного движения.

Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, а также их ремонт включены в перечень экономических видов деятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней. Перечень утвержден 7 апреля на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

При этом руководство предприятий автосервиса должно обеспечить для своих работников и клиентов все профилактические меры. В их числе ежедневное измерение температуры тела работников, проведение дезинфекции помещений, мебели и оргтехники, а также обеззараживание воздуха в помещении. Кроме того, работники должны постоянно использовать защитные маски и дезинфицирующие средства. Возможность использования средств дезинфекции при входе в помещение должна быть и у посетителей. Еще одно важное требование – соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метра. Для этого необходимо нанести специальную разметку.

Всего в перечень включено более 60 видов экономической деятельности. В сельском хозяйстве – это выращивание однолетних и многолетних культур, животноводство и другие направления. Также разрешена лесозаготовка, добыча камня, песка и глины. Обрабатывающие производства могут продолжать выпуск пищевых продуктов, безалкогольных напитков, текстиля и одежды, полиграфии, мебели, нефтепродуктов, химических веществ, лекарств, металлургии, транспорта компьютеров и другого оборудования.

В перечень разрешенных видов экономической деятельности вошли обеспечение электроэнергией, газом и паром, водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов, строительство, транспортировка и хранение, издательская и телекоммуникационная деятельность, сфера IT, государственное управление, социальное обеспечение.

На заседании Правительства принят также список из 220 системообразующих предприятий региона. Они смогут продолжить свою работу, при этом их финансово-экономическое состояние будет мониториться в постоянном режиме. Это компании сферы машиностроения и металлообработки, лёгкой, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной, химической промышленности, производства стройматериалов, логистики, сельского хозяйства, туризма.