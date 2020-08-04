Более 1100 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекциейоснащают в Тверской области

Поэтапное развертывание и оснащение в Тверской области резервного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекциейобсудили участники заседания региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

На финансовое обеспечениестроительно-монтажных и ремонтных работ, дооснащениебольниц, где ведется создание коек, направят свыше31,8 млн рублей.

Более 600 коек создано в городской больнице №6. В ближайшее время здесь завершат работы по дооснащению 345 коек устройствами для подачи кислорода. 48 коек обеспечивают аппаратами искусственной вентиляции легких. Разворачивается дополнительно еще 100 коек, из которых 52 – с подачей кислорода, 48 – с ИВЛ.

В городской больнице №1 создают 90 коек, из них 58 – с подачей кислорода, 12 – с аппаратами ИВЛ. В неврологическом корпусе областной клинической больницыразворачивают 120 коек, 60 из которых обеспечат кислородом, 4 – аппаратами ИВЛ.

Следующий этап – оснащение коек ряда центральных районных больниц. В Конаковской ЦРБ создают 120 коек, из которых 60 – обеспеченные кислородом, 24 – аппаратами ИВЛ. В Калининской ЦРБ обустроят75 коек, из них 36 – с подачей кислорода, 2 – с аппаратами ИВЛ.

Кроме того, запланировано развертывание коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией в Нелидовской и Зубцовской центральных районных больницах.

Также в ближайшее время проведут ремонт операционного блока Калининской ЦРКБ. Сюда закупят наркозно-дыхательный аппарат и другое оборудование.

Из резервного фонда Правительства Российской Федерации Тверская область получила 269 млн рублей на развертывание и оснащение больничных коек в рамках работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией создана в 16 учреждениях здравоохраненияВерхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области