В областную клиническую больницу поставлен высокотехнологичный аппаратдля жизнеобеспечения пациентов с коронавирусной инфекцией

Закупка расходных материалов для обеспечения работы аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и аппаратов для гемодиализаодобрена на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Для областной больницы приобретен аппарат ЭКМО. Также идет закупка двух аппаратов гемодиализадля ОКБ. Это высокотехнологичное оборудование используется для жизнеобеспечения больных, в том числе пациентов с коронавирусной инфекцией.

На заседании Бюджетной комиссии принято решение о выделении порядка 5 млн рублей из областного бюджета на приобретение необходимых комплектующих для работыэтой медицинской техники.

Сейчас в регионе идет большая работа по формированию необходимого резерва оборудования для лечения и противодействия распространению коронавирусной инфекции.

31 марта на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, свыше 149,4 млн рублей выделено из резервного фонда Правительства региона на закупку средств профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Ранее также был принят ряд решений о приобретении дополнительного медицинского оборудования и средств защиты.

Всего для медицинских учреждений приобретают более 1600 единиц оборудования: аппараты ИВЛ, лабораторный инвентарь, лекарственные средства, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати, бесконтактные термометры, анализаторы и многое другое.

Из резервного фонда Правительства Российской Федерации Тверская область также получила 269 млн рублей на развёртывание и оснащение больничных коек.

В настоящее время госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией создана на базе 16 учреждений здравоохранения. Ведется работа по созданию резервных коек.

Развивается лабораторная база. Исследования на коронавирус проводятся вЦентре им. В.П. Аваева, на базе Центра гигиены и эпидемиологии, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета. К работе также планируется подключить тверскую Станцию переливания крови.

Пресс-служба Правительства Тверской области