В Тверской области в 3 раза будет снижен налог для бизнеса на «упрощенке»

В Тверской области налоговые ставки для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих по упрощенной системе налогообложения, планируется снизить в 3 раза. С такой законодательной инициативой, призванной поддержать бизнес в сложный экономический период и в текущих санитарно-эпидемиологических условиях, выступает Правительство Тверской области.

«Эта мера позволит предпринимателям устойчиво работать и уверенно пройти этот непростой период, который вызван возникновением новой коронавирусной инфекции», – отметил губернатор Игорь Руденя, комментируя решение, принятое 7 апреля на заседании областного правительства.

Снижение налоговой нагрузки предусмотрено в 2020 году для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды экономической деятельности, оказавшиеся в «зоне риска»: при налогообложении «доходы-расходы» - с 15% до 5%, при налогообложении «доходы» - с 6% до 2%.

Например, небольшая компания, занимающаяся гостиничным бизнесом, с численностью работников до 7 человек и налогооблагаемой базой 15 млн рублей при налогообложении «доходы» сократит налоговые выплаты с 900 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Та же компания при налогообложении «доходы-расходы» от налогооблагаемой базы в 2 млн рублей заплатит всего 100 тысяч рублей вместо 300 тысяч рублей, как установлено в настоящее время.

Министерством экономического развития Тверской области подсчитано, что поддержкой смогут воспользоваться более 5300 субъектов малого и среднего бизнеса. Это предприниматели, занимающиеся лесоводством и обработкой древесины, турагентства и организации, предоставляющие услуги в сфере туризма. Также в перечень включена полиграфическая деятельность, производство изделий народных художественных промыслов, перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам и т.д. Документ распространяется на санаторно-курортные организации, музеи, творческую деятельность и деятельность в области искусства, организации развлечений, спорта и отдыха, на предоставление услуг по дневному уходу за детьми, дополнительного образования для детей и взрослых.