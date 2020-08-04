К флешмобу «Покупай тверское» присоединилась компания «ОригаМебель»

К социальному флешмобу «Покупай тверское», присоединилась компания по производству мебели «ОригаМебель». Предприятие два года назад было создано в Твери. За этот период сотрудниками разработано 227 авторских моделей дизайнерской мебели, которая поставляется в разные регионы России. Также компания выполняла заказы для Белоруссии, Казахстана, Швейцарии. Каталог продукции размещён на сайте https://origamebel.ru

В настоящее время предприятие расширяет возможности сотрудничества с другими региона и ищёт новых партнёров по поставке материалов для производства.

Флешмоб запущен Правительством Тверской области совместно с Министерством экономического развития и Центром «Мой бизнес», Участниками флешмоба «Покупай тверское» приглашают стать представителей малого и среднего бизнеса Тверской области. Для этого компаниям необходимо иметь регистрацию на территории Тверской области и не иметь задолженностей (компании, реализующие подакцизные товары, в акции не участвуют).

Тверскими средствами массовой информации и блогерами будет публиковаться информация о тверских предпринимателях, которые в непростой эпидемиологической ситуации продолжают развивать свое дело.

Заявку на информационную поддержку можно оставить в социальных сетях Министерства экономического развития Тверской области в сетях Министерства ВКонтакте и Facebook.

Тверские компании продолжают работу в новых условиях, используя меры государственной поддержки, которые дополнительно утверждены в регионе. 7 апреля на заседании Правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя утвердил перечень 60 видов экономической деятельности и список из 220 системообразующих предприятий региона, на которые не распространяется режим нерабочих дней на территории Тверской области. Принято решение в 3 раза снизить стоимость патента для предпринимателей при использовании патентной системы налогообложения, а также размер налоговых для предприятий Тверской области, работающих по упрощённой системе налогообложения.

На поддержку экономики из региональной казны направят порядка 1,8 млрд рублей.

Предусмотрено создание стабилизационного фонда для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое. Также будет докапитализирован Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

Пресс-служба Правительства Тверской области