Для семей Тверской области и беременных женщин на полгода автоматически продлено получение ряда выплат

В Тверской области до 1 октября 2020 года ряд мер социальной поддержки гражданам будет предоставляться без дополнительного подтверждения права на их получение. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Документ разработан в соответствии с обращением Президента РФ Владимира Путина к гражданам страны 25 марта 2020 года в связи с коронавирусной инфекцией.

«Упрощена форма предоставления выплат. У жителей Тверской области нет необходимости подачи дополнительных документов, а также не требуется лишний раз ходить в органы социальной защиты населения или в МФЦ», - сказал Игорь Руденя, комментируя итоги заседания представителям СМИ.

В Верхневолжье без дополнительных справок предоставляются ежемесячные выплаты в связи с рождением третьего и последующего ребенка – в регионе данная мера поддержки оказывается 6438 семьям, размер выплаты в месяц составляет 11 399 рублей. Семьям Тверской области с невысоким уровнем дохода не потребуется в течение полугода представлять в органы соцзащиты дополнительные документы для получения пособий на ребёнка.

Также автоматически продлевается предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 2000 рублей на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, в настоящее время её получают 517 жительниц Верхневолжья.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Школы перешли на дистанционное обучение, в детских садах организуются дежурные группы. Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать находиться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО. Вернувшиеся из-за рубежа должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области