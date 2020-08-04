В Тверской области закупят лабораторное оборудование для увеличения числа исследований на коронавирус

7 апреля Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Одной из тем стала закупка оборудования для дооснащения лабораторной базы. Это позволит увеличить объемы проводимых в Тверской области исследований на коронавирус.

Задачу увеличить число лабораторных исследований в Тверской области поставил Губернатор Игорь Руденя.

Более 1,5 млн рублей направят в Тверской области на приобретение 7 медицинских центрифуг, 3 термостатов и 2 паровых стерилизаторов для Центра им. В.П. Аваева. Сегодня здесь работает одна из региональных лабораторий.

Кроме Центра им. В.П. Аваева исследования на коронавирус проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета. К работе также планируется подключить тверскую Станцию переливания крови.

Анализы обязательно берутся у жителей Тверской области, приехавших из-за рубежа, с признаками респираторных заболеваний. Также образцы берут у контактировавших с больными, у граждан с диагнозом «внебольничная пневмония», у жителей региона старше 65 лет с признаками респираторных заболеваний. Регулярно обследуются сами медики.

В Тверской области до 30 апреля в рамках режима повышенной готовности продлены дополнительные меры по предупреждению распространения в Верхневолжье коронавирусной инфекции. Жителям региона старше 65 лет рекомендовано продолжать оставаться дома кроме случаев обращения за экстренной медицинской помощью, посещения близлежащих магазинов или аптек, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, выноса отходов ТКО.

Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, продлен запрет на посещение парков культуры и отдыха, аттракционов, детских и спортивных площадок. В муниципалитетах ведется санитарная обработка улиц и дорог, остановок общественного транспорта, подъездов домов. Проведена дезинфекция организаций культуры, социальных и образовательных учреждений.

В регионе действует телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72. Сюда должны обращаться граждане, вернувшиеся из-за рубежа. По этому же номеру можно узнать информацию о профилактике и раннем выявлении новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области