Тверские волонтеры помогают жителям области старшего поколения #оставатьсядома

Тверские волонтеры помогают одиноким жителям региона старшего возраста, которые находятся на самоизоляции, с доставкой продуктов и лекарств на дом, оплатой услуг ЖКХ, выносом мусора. Работа ведется в рамках федеральной акции «МыВместе».

Добровольцы помогают в приобретении и доставке продуктов, медикаментов, оплате услуг ЖКХ, выносе мусора. Также люди старше 65 лет могут получить психологическую поддержку.

«Объединения, созданные на базе волонтерских центров, обеспечивают доставку продуктов ветеранам Верхневолжья, оказывают при необходимости другую помощь. При этом соблюдаются все меры санитарной безопасности. Хотел бы поблагодарить за работу наших волонтеров. Это движение в Тверской области всегда было на высоте», – сказал Губернатор Игорь Руденя 3 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

В проекте «МыВместе» активно принимают участие добровольцы из различных организаций. Сред них «Фонд Твери», «Волонтеры-медики», региональный штаб ОНФ, представители регионального отделения партии «Единая Россия».

Оставить заявку на волонтерскую помощь можно по телефонам горячей линии регионального штаба по координации помощи в рамках акции «МыВместе» – 8-800-600-31-99 и 8-800-302-28-69. Также работает федеральная горячая линия – 8-800-200-34-11. Подробнее об акции можно узнать на сайте https://мывместе2020.рф. Здесь же можно узнать, как присоединиться к проекту и стать добровольцем.

Пресс-служба Правительства Тверской области