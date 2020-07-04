Жители Тверской области в режиме онлайн могут принять участие в экологических проектах

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области совместно с экологическим движение «Эка» приглашает жителей Верхневолжья присоединиться к экологическим проектам в режиме онлайн.

На платформе kapoosta.ru создан онлайн-путеводитель по экологическому рынку. В рамках проекта каждый желающий может оставить отзывы о знакомых объектах, нанесенных на карту, а также добавить экообъекты своего города.

На странице https://ecowiki.ru/rso_webinar/#rec159195412 14 и 28 апреля пройдут вебинары «20 проверенных способов решения проблемы отходов».

Для детей разработан полезный экологический контент (https://ecowiki.ru/vremya_na_karantine), где они узнают много интересного об окружающей среде и климате.

Ещё одна платформа посвящена чрезвычайным ситуациям (http://drr-course.ru). Онлайн-курс «Управление для снижения риска бедствий» поможет каждому вооружиться знаниями и инструментами, необходимыми в чрезвычайной ситуации, быстро сориентироваться при возникновении ЧС, предпринять правильные действия.

Вебинар «Что нужно знать о помощи бездомным животным. Приюты и фонды» размещен на сайте https://www.youtube.com/watch?v=N4TAoFORluw.

Подробная информация обо всех экологических составляющих проекта размещена на сайте движения «Эка» - http://ecamir.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области