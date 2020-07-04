В Тверской области в три раза снизят стоимость патента для бизнеса при патентной системе налогообложения

В Тверской области предлагается в три раза снизить стоимость патента для предпринимателей при использовании патентной системы налогообложения. Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании Правительства Тверской области 7 апреля под председательством Губернатора Игоря Рудени.

Данная мера поддержки будет предоставлена микробизнесу, осуществляющему виды экономической деятельности, оказавшиеся в зоне риска.

Стоимость патента предлагается уменьшить для лесохозяйственной отрасли, общепита, предприятий, предоставляющих экскурсионные услуги, услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, субъектов предпринимательства, занимающихся перевозкой пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам и по ряду других видов деятельности.

В частности, по виду деятельности «Экскурсионные услуги» стоимость годового патента для индивидуального предпринимателя с численностью сотрудников от 11 до 15 человек снизится на 63600 рублей - с 95520 рублей до 31840 рублей.

До 15 мая текущего года будет проведён дополнительный анализ ситуации, после возможна корректировка видов предпринимательской деятельности. Данная мера носит временный характер и рассчитана только на 2020 год.

7 апреля на заседании Правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя утвердил перечень 60 видов экономической деятельности и список из 220 системообразующих предприятий региона, на которые не распространяется режим нерабочих дней на территории Тверской области. Они смогут продолжить свою работу, при этом их финансово-экономическое состояние будет мониториться в постоянном режиме.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Школы перешли на дистанционное обучение, в детских садах организуются дежурные группы. Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО. Вернувшиеся из-за рубежа должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области