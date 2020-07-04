Игорь Руденя прокомментировал продление в Тверской области ограничительных мер по предупреждению распространения коронавируса

В Тверской области до 30 апреля продлеваютсядополнительные меры по предупреждению распространения в Верхневолжье новой коронавирусной инфекции. Это решение прокомментировал Губернатор Игорь Руденя по итогам заседания регионального Правительства 7 апреля.

«Сегодня важна общая сознательность и поддержка принятых решений – все это делается в интересах нашего общего здоровья. Мы конкретизировали эти меры. В том числе дополнительно прописали случаи, когда люди в возрастестарше 65 лет могут покидать дома. В регионе также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и другие меры», – сказал Игорь Руденя.

В частности,жителям Тверской области старше 65 лет постановлением, принятым на заседании Правительства Тверской области,рекомендовано продолжать оставаться дома за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, посещения близлежащих магазинов или аптек, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса отходов.

До 30 апреля 2020 года в Тверской области приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков культуры и отдыха, аттракционов, детских и спортивных площадок.

Сегодня на заседании областного Правительстваутвержден перечень системообразующих предприятий региона, которые смогут продолжить работу – это 220 предприятийв 12 отраслях, на которых трудятся более 65 тысяч человек.

Также утвержден перечень видов экономической деятельности, на которые, как и на системообразующие предприятия, не распространяется режим нерабочих дней на территории Тверской области.В него включено более 60 видов экономической деятельности, в том числев сельском и лесном хозяйстве. Обрабатывающие производства могут продолжать выпуск пищевых продуктов, безалкогольных напитков, текстиляи одежды, лекарств и других товаров.

В перечень разрешенных видов экономической деятельности также вошли обеспечение электроэнергией, газом и паром, водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов и другие жизнеобеспечивающие направления.

Пресс-служба Правительства Тверской области