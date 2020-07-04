В Тверской области усилен контроль за организацией дистанционного обучения в школах

Организация дистанционного обучения в школах и профессиональных образовательных учреждениях стала одним из основных вопросов заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), которое 7 апреля провелГубернатор Игорь Руденя.

Глава региона поручил проанализировать, как организован образовательный процесс в разрезе каждого муниципального образования.

Одной из мер поддержкив период дистанционного обучения в Тверской области станет предоставление продуктовых наборов ученикам начальных классов и детям из малоимущих семей 5-11 классов.

На весенних каникулах в учреждениях образования была проведена санитарная обработка. Меры профилактики также усилены на транспорте, в общественных местах. Ведется санобработка улично-дорожной сети, остановок общественного транспорта, подъездов домов. Во всех муниципалитетах проведена дезинфекция организаций культуры и социальных учреждений.

В Тверской области до 30 апреля в рамках режима повышенной готовностипродлены дополнительные меры по предупреждению распространения в Верхневолжьекоронавирусной инфекции. Жителям региона старше 65 лет рекомендовано продолжать оставаться дома за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, посещения близлежащих магазинов или аптек, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса отходов ТКО.

Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, продлен запрет на посещение парков культуры и отдыха, аттракционов, детских и спортивных площадок.

7 апреля на заседании областного Правительства утвержден перечень системообразующих предприятий региона, которые смогут продолжить работу – это 220 предприятий в 12 отраслях, на которых трудятся более 65 тысяч человек.

Также утвержден перечень видов экономической деятельности, на которые, как и на системообразующие предприятия, не распространяется режим нерабочих дней в Тверской области. В него включено более 60 видов экономической деятельности.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 7 апреля в Тверской области подтверждено 8 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Три человека уже выздоровели, пятеро пациентов проходят лечение.

Действует телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72. Сюда должны обращаться граждане, вернувшиеся из-за рубежа. По этому же номеру можно узнать информацию о профилактике и раннем выявлении новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области