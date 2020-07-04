Снижение налоговой нагрузки получат более 5,3 тысячи предпринимателей Тверской области

В 2020 году для предприятий Тверской области, работающих по упрощённой системе налогообложения, предлагается снизить в 3 раза размер налоговых ставок. Законодательная инициатива,направленная на поддержку бизнеса, рассмотрена 7 апреля на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Эта мера позволит предпринимателям устойчиво работать и уверенно пройти этот непростой период, который вызван возникновением новой коронавирусной инфекции», – отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Снижение налоговой нагрузки предусмотрено для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды экономической деятельности, оказавшиеся в «зоне риска»: при налогообложении «доходы-расходы» - с 15% до 5%, при налогообложении «доходы» - с 6% до 2%.

Поддержкой смогут воспользоваться более 5300 субъектов малого и среднего бизнеса. Это предприниматели, занимающиеся лесоводством и, обработкой древесины,турагентства и организации, предоставляющие услуги в сфере туризма. Также в перечень включена полиграфическая деятельность, производство изделий народных художественных промыслов, перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам и т.д. Документ распространяется на санаторно-курортные организации, музеи, творческую деятельность и деятельность в области искусства, организации развлечений, спорта и отдыха, на предоставление услуг по дневному уходу за детьми, дополнительного образованиядля детей и взрослых.

7 апреля на заседании Правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя утвердил перечень 60 видов экономической деятельности и список из 220 системообразующих предприятий региона, на которые не распространяется режим нерабочих дней на территории Тверской области.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник,введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Школы перешли на дистанционное обучение, в детских садах организуются дежурные группы. Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано находиться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО. Вернувшиеся из-за рубежа должны пройти двухнедельную самоизоляцию ипозвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.