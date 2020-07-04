В Тверской области утверждены виды экономической деятельности, по которым разрешено работать в период до 30 апреля

7 апреля на заседании Правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя утвердил перечень видов экономической деятельности, на которые, как и на системообразующие предприятия, не распространяется режим нерабочих дней на территории Тверской области.

В перечень включено более 60 видов экономической деятельности. В сельском хозяйстве – это выращивание однолетних и многолетних культур, животноводство и другие направления. Также разрешена лесозаготовка, добыча камня, песка и глины. Обрабатывающие производства могут продолжать выпуск пищевых продуктов, безалкогольных напитков, текстиля и одежды, полиграфии, мебели, нефтепродуктов, химических веществ, лекарств, металлургии, транспорта компьютеров и другого оборудования.

В перечень разрешенных видов экономической деятельности вошли обеспечение электроэнергией, газом и паром, водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов, строительство, транспортировка и хранение, издательская и телекоммуникационная деятельность, сфера IT, государственное управление, социальное обеспечение.

На заседании Правительства принят также список из 220 системообразующих предприятий региона. Они смогут продолжить свою работу, при этом их финансово-экономическое состояние будет мониториться в постоянном режиме.

В перечень включены компании сферы машиностроения и металлообработки, лёгкой, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной, химической промышленности, производства стройматериалов, логистики, сельского хозяйства, туризма. Сегодня они дают порядка 40% регионального валового продукта.

Среди крупнейших производств, вошедших в список – ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ЗАО «Тверской экскаватор», ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчерин», ПАО «Электромеханика», ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»,

ООО «Паулиг Рус», ООО «Коралл» и другие.

Таким образом, в регионе будет обеспечено функционирование ключевых субъектов экономики, сохранены рабочие места.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Временно приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник. Школы перешли на дистанционное обучение, в детских садах организуются дежурные группы. Всем жителям и гостям Тверской области, особенно пожилым гражданам, рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Вернувшиеся из-за рубежа должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области