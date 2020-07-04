220 системообразующих предприятий будут работать в Тверской области с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм

7 апреля на заседании Правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя утвердил перечень системообразующих предприятий региона. Они смогут продолжить свою работу, при этом их финансово-экономическое состояние будет мониториться в постоянном режиме.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации сегодня мы рассматриваем перечни системообразующих предприятий Тверской области регионального и муниципального значения. В перечни включено более 200 предприятий в 12 отраслях, на которых трудятся более 65 тысяч человек. Эти предприятия смогут продолжить производственную деятельность, при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», – сказал Игорь Руденя.

В перечень включены компании сферы машиностроения и металлообработки, лёгкой, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной, химической промышленности, производства стройматериалов, логистики, сельского хозяйства, туризма. Сегодня они дают порядка 40% регионального валового продукта.

Предприятиями регионального значения определены 146 компаний – с численностью работающих более 100 человек или выручкой от 1 млрд рублей. Муниципального значения – 74 предприятия с количеством сотрудников до 100 человек либо имеющих важное социально-экономическое значение для муниципалитета.

Среди крупнейших производств, вошедших в список – ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ЗАО «Тверской экскаватор», ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчерин», ПАО «Электромеханика», ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»,

ООО «Паулиг Рус», ООО «Коралл» и другие.

Органами государственной власти и местного самоуправления будет организован постоянный мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих предприятий. В случае необходимости им будет предоставлена государственная поддержка: антикризисные меры федерального и регионального уровней, административная, кадровая помощь и поддержка в ресурсоснабжении.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Временно приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник. Школы перешли на дистанционное обучение, в детских садах организуются дежурные группы. Всем жителям и гостям Тверской области, особенно пожилым гражданам, рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Вернувшиеся из-за рубежа должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области