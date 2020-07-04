В Тверской области продолжается флешмоб в поддержку тверских предпринимателей «Покупай тверское»

Детский клуб «Мальвина» в Твери стал участником нового социального флешмоба «Покупай тверское», который запущен Правительством Тверской области совместно с Министерством экономического развития и Центром «Мой бизнес». Тверскими средствами массовой информации и блогерами будет публиковаться информация о тверских предпринимателях, которые в непростой эпидемиологической ситуации продолжают развивать свое дело.

Детский клуб «Мальвина» занимается комплексным развитием детей от 1 года до 12 лет. В клубе действует около 10 направлений работы: физическая культура, каллиграфия, творческие уроки по рисованию, лепке, аппликации, познавательные занятия по подготовке к школе, работает логопед.

В настоящее время клуб «Мальвина» развивает новые направления работы. Через программу Zoom проходят вебинары онлайн. Для участников клуба и для всех желающих стартовал бесплатный марафон. Детей ждет зарядка, занятия по каллиграфии, творческие и познавательные уроки.

Подробная информация о работе клуба размещена в социальной сети https://vk.com/malvinatver.

Участниками флешмоба «Покупай тверское» приглашают стать представителей малого и среднего бизнеса Тверской области. Для этого компаниям необходимо иметь регистрацию на территории Тверской области и не иметь задолженностей (компании, реализующие подакцизные товары, в акции не участвуют).

Заявку на информационную поддержку можно оставить в социальных сетях Министерства экономического развития Тверской области в сетях Министерства ВКонтакте и Facebook.

Тверские компании продолжают работу в новых условиях, используя меры государственной поддержки, которые дополнительно утверждены в регионе. По поручению Губернатора Игоря Рудени Минэкономразвития региона подготовил перечень системообразующих предприятий Тверской области, требующих первоочередной поддержки. Данный документ в ближайшее время будет представлен на рассмотрение.

В настоящее время в Тверской области утверждён первый пакет мер по обеспечению устойчивости экономики Верхневолжья, сформированный на основе предложений самих предпринимателей. На поддержку экономики из региональной казны направят порядка 1,8 млрд рублей.

Предусмотрено создание стабилизационного фонда для финансового оздоровления системообразующих предприятий. Также будет докапитализирован Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

Разработаны новые кредитные продукты, в том числе на создание и развитие актуальных сегодня сервисов доставки. Предусмотрены поручительства по льготным программам кредитования по ставке 0,5% – гарантии для привлечения кредитов в рамках оздоровления предприятий.

Введена программа «Оборотный капитал», малому бизнесу обеспечат отсрочки на уплату арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом на 6 месяцев с последующей возможностью предоставления рассрочки платежа до 5 лет. Также предусмотрено снижение в 2020 году налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказавшихся в зоне риска.

Кроме того, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции. Отдельный комплекс мер разработан точечно для участников сферы туризма, АПК, лесной отрасли.

Пресс-служба Правительства Тверской области