Квитанции за электроэнергию от «АтомЭнергоСбыта» доставлены клиентам и доступны онлайн

Клиенты «АтомЭнергоСбыт» уже получили платёжные документы за электроэнергию и единые квитанции в: Сандово, Красном Холме, Лесное, Весьегонске. Ранее счета за услуги электроснабжения получили пользователи личного кабинета и мобильного приложения. Оплатить квитанции можно дистанционно с помощью этих сервисов. Комиссия при оплате через личный кабинет и мобильное приложение не взимается.

К личному кабинету и мобильному приложению можно подключить несколько лицевых счетов. Если ваши старшие родственники не используют мобильные каналы связи, вы можете помочь им получить квитанцию о внести плату, не выходя из дома.

С помощью дистанционных сервисов также можно предавать показания и направлять обращения, что позволяет взаимодействовать с гарантирующим поставщиком полностью дистанционно.

Еще раз напомним каналы связи:

мобильное приложение «АтомЭнергоСбыт» для IOS или Android

мобильное приложение «АтомЭнергоСбыт» для IOS или Android https://apps.apple.com/ru/app/атомэнергосбыт/id1446753122 - для системы IOS;

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.atomsbt.mobile – для системы Android;

личный кабинет, доступный на сайте гарантирующего поставщика https://lk2-tver.atomsbt.ru;

звонок в контакт-центр по телефону 8(4822) 48-30-13 или обращение в Видео ЦОК через мессенджеры по телефону _8-951-321-08-95;

обращение через сайт компании www.atomsbt.ru

электронная почта info@tver.atomsbt.ru

"Электронные сервисы сейчас актуальны, как никогда. Их простота и удобство сделают их удобным помощником для всех граждан", – подчеркнули в компании.