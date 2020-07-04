Строительство инфраструктуры для обслуживания туристических судов начнётся в Тверской области в 2020 году

В 2020 году в Тверской области начнется строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово» для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, реализация проекта позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область.

Государственный контракт на выполнение работ заключен между Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области и подрядной организацией, определённой по результатам торгов, ООО «ДСК».

На создание обеспечивающей инфраструктуры кластера будет направлено 1,2 млрд рублей, из них 84% - средства федерального бюджета, 16% - областного. Финансирование предусмотрено в рамках соглашения между Правительством Тверской области и Федеральным агентством по туризму, которое было подписано в 2019 году.

График производства работ рассчитан на три года. К концу 2022 года в устье реки Шоша должны построить причальные сооружения, создать акваторию порта, укрепить берег, устроить наружные инженерные сети (электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, газоснабжения), а также построить подъездную автомобильную дорогу и парковку транспорта.

В настоящее время на территории особой экономической зоны «Завидово» завершается строительство еще одного инфраструктурного объекта - пешеходного моста через реку Дойбица. Искусственное сооружение соединило берега реки в районе Вараксино и Мокшино.

Ключевой объект инфраструктуры «Волжского моря» — строительство транспортно-пересадочного узла, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

В рамках инвестпроекта также предусмотрена реконструкция автодорог, строительство водозаборного узла, мостов и других сооружений в Завидово, Калязине, Кимрах, Весьегонске, Конаково и Твери.

Предполагается, что реализация проекта позволит к 2025 году увеличить туристический поток в Тверскую область более чем на 45%, а также обеспечить стабильные налоговые поступления в региональный бюджет.