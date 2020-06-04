В 2020 году Тверской области из резервного фонда Правительства РФ направят более 10 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов

Тверской области из резервного фонда Правительства РФ направят 10,2 млн рублей на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны. Документ о выделении Минстрою России 352 млн рублей для распределения между регионами подписан Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В Верхневолжье с начала реализации соответствующего Указа Президента Российской Федерации 4830 ветерана Великой Отечественной войны улучшили свои жилищные условия. Всего на соответствующий учёт поставлено 4842 человека.

Выплаты на строительство или приобретение жилого помещения предоставляются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые нуждаются в жилье и поставлены на соответствующий учет.

Поддержке ветеранов Великой Отечественной войны было уделено особое внимание в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» с участием Губернатора Игоря Рудени. Глава региона сообщил, что в апреле ветераны Тверской области получат не только федеральные, но и региональные единовременные выплаты к Дню Победы.

«В этом году будут достаточно серьёзные юбилейные выплаты от федерального центра, со своей стороны регион выплатит единовременно ветеранам 25 тысяч рублей к Дню Победы. Региональное единовременное пособие к празднику впервые получат новые категории жителей Верхневолжья – труженики тыла, дети войны и другие. Все выплаты будут произведены в апреле», — сказал Игорь Руденя.

Размер региональной выплаты для инвалидов и участников Великой Отечественной войны составит 25 тыс. рублей. Её размер был увеличен в 2,5 раза по инициативе Игоря Рудени в конце 2019 года.

Кроме того, в текущем году с 10 тыс. рублей до 12 тыс. рублей увеличен размер выплаты для лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов погибших участников ВОВ, не вступивших в повторный брак.

Впервые в 2020 году выплату в размере 3 тыс. рублей получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак, и «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в прошлом году.

Выплата к празднику Великой Победы будет предоставлена свыше 77 тысяч «детей войны». Это жители области, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года. Тверская область – в числе 17 субъектов РФ, где введена данная мера поддержки именно для этой категории граждан, и в пятерке регионов, где размер выплаты составляет не менее 3 тыс. рублей.

Всего в 2020 году региональные единовременные выплаты будут предоставлены свыше 91 700 гражданам. На эти цели из областного бюджета направят более 307 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области