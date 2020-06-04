В Тверской области пресекаются нарушения запрета на проведение охоты

В Тверской области в период с 10 марта по 6 апреля 2020 года пресечено несколько случаев нарушений запрета на проведение охоты. В ходе контрольно-рейдовых мероприятий сотрудниками регионального Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области выявлено 28 административных правонарушений и 4 уголовно наказуемых нарушения.

На территории Тверской области до 31 мая 2020 года в целях предотвращения рисков распространения новой коронавирусной инфекции действует ограничение охоты.

Постановлением Правительства Тверской области до указанного срока запрещена любительская и спортивная охота на территории охотничьих угодий региона, за исключением данной охоты на объекты животного мира, находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Административное правонарушение влечет наложение на граждан штрафа в размере от 500 рублей до 4000 рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой, либо лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет; для должностных лиц – штраф от 20 до 35 тыс. рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

По Уголовному кодексу РФ незаконная охота наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области