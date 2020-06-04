В Тверской области продолжается профилактическая работа по предупреждению распространения коронавируса

Санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории Тверской области обсудили на оперативном совещании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя 6 апреля.

На территории региона усилены профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах. За минувшие выходные в 13 муниципалитетах проведена санитарная обработка улично-дорожной сети. В остальных работа продолжается. Во всех муниципалитетах проведена дезинфекция организаций культуры и социальных учреждений.

В течение весенних каникул обработка была проведена в образовательных организациях. В настоящее время школы региона работают в режиме дистанционного обучения. По поручению Игоря Рудени ученики начальных классов и другие категории школьников будут обеспечены бесплатным питанием. В детских садах Тверской области работают дежурные группы.

В регионе проведено 4650 исследований на коронавирус. Они выполняются на базе Центра гигиены и эпидемиологии, Центра им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета. Тест – систем для исследований в лабораториях имеется в достаточном количестве.

Образцы обязательно берутся у жителей Тверской области с признаками респираторных заболеваний, которые приехали из-за рубежа или контактировали с больными, у граждан с диагнозом «внебольничная пневмония», у жителей региона старше 65 лет. Регулярно обследуются медицинские работники.

В 16 учреждениях Тверской области создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости будут задействованы мощности ещё ряда медицинских организаций, включая дополнительные койки с аппаратами ИВЛ в Областной клинической больнице, в Нелидовской, Конаковской, Вышневолоцкой ЦРБ, Городской больнице №1, медико-санитарной части №141 в Удомле.

По поручению Игоря Рудени созданы специализированные боксы для беременных женщин с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции или контактировавших с заражёнными.

В регионе идёт закупка дополнительного медицинского оборудования, лекарств, средств защиты и дезинфекции для медучреждений – всего более 1600 наименований.

21 предприятие Тверской области в условиях сложной эпидемиологической ситуации готово перейти на выпуск востребованной продукции, в том числе защитных повязок.

Для повышения эффективности работы принято решение о создании оперативного штаба Тверской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Штаб будет координировать деятельность нескольких рабочих групп по ключевым направлениям: обеспечение готовности системы здравоохранения, устойчивого развития экономики, деятельности по соблюдению карантинных мероприятий, информирование населения о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции.

С 17 марта на территории Верхневолжья введён режим повышенной готовности. Действует ряд ограничений, направленных на сохранение здоровья жителей. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, службы жизнеобеспечения.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 6 апреля в Тверской области подтверждено 8 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Три человека уже выздоровели, пятеро пациентов проходят лечение.

Граждане из «группы риска», вернувшиеся из-за рубежа, не прошедшие двухнедельной самоизоляции, которые решили провести нерабочую неделю на дачах в Верхневолжье, обязаны звонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72. По этому же номеру можно узнать информацию о профилактике и раннем выявлении новой коронавирусной инфекции.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях по ссылкам:

https://vk.com/coronavirus_tverreg

https://ok.ru/group/56539494809749

https://yandex.ru/chat/#/join/12624ca5-2a30-4c43-add5-76fcfb258e61

https://invite.viber.com/?g2=AQAR5yJWTbI6a0tHYT3%2FlS9y5R1XwH5g0G795wfQE....

Пресс-служба Правительства Тверской области