«Единороссы» законодательно обеспечат исполнение поручения Президента по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет в Тверской области

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поручил партийным фракциям в региональных законодательных собраниях оперативно подготовить местную нормативную базу для обеспечения выплат пособий на детей от 3 до 7 лет. Об этом он заявил на онлайн-совещании с министром труда и социальной политики РФ Антоном Котяковым, в котором также приняли участие руководители фракций партии в регионах.

В сложившейся ситуации пандемии коронавируса многим людям нужна дополнительная социальная защита, и в первую очередь – семьям с детьми, отметил Андрей Турчак. Для этого Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил серию новых мер поддержки. Он поручил начать выплату пособий на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше – уже с июня этого года.

«Необходимые федеральные законы, постановления Правительства для осуществления этих выплат уже готовы. Дело – за региональными властями», – сказал Андрей Турчак.

Он добавил, что законодательные собрания субъектов РФ должны до 10 апреля этого года внести соответствующие изменения в региональные законы.

«В связи с этим поручаю нашим фракциям в заксобраниях ускорить эту работу, чтобы в каждом субъекте семьи с детьми получили выплаты, о которых говорил Президент, вовремя и в полном объеме. Речь идет о поддержке миллионов семей с детьми», – заявил Турчак.

По предварительным расчетам, выплаты на ребенка от трех до семи лет получат семьи, в которых проживает 2 млн детей.

Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Тверской области Виктор Константинов сообщил, что предметное обсуждение этого вопроса состоится на расширенном заседании Совета фракции 8 апреля.

«Безусловно, это важное поручение будет выполнено, и в Тверской области в ускоренном порядке будут подготовлены необходимые изменения в региональное законодательство, которые позволят своевременно реализовать на территории Верхневолжья новую инициативу главы государства, направленную на поддержку семей с детьми», – заявил Виктор Константинов.