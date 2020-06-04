В Тверской области покажут онлайн-концерты фестивалей «Побратим» и «Путь к успеху»

Тверские учреждения культуры продолжают онлайн работу в сложившейся эпидемиологической ситуации. Областной дворец культуры «Пролетарка» в социальных сетях и на канале YouTube организовал показы уникальных видеозаписей мероприятий прошлых лет, спектаклей любительских театральных студий, а также домашних концертов и мастер-классов.

7 апреля в 19:00 состоится показгала-концерта фестиваля песен о Российской армии, войне и военных конфликтах «Побратим» памяти Героя России Ильи Касьянова (2018 год).

Его участники – поэты, композиторы и исполнители Твери и Тверской области, прошедшие школу-студию патриотической песни «Отечество» Станислава Назимова, более 20 лет действующую при ДК «Пролетарка». Гостями фестиваля «Побратим» традиционно являются непосредственные участники локальных войн и военных конфликтов.

9 апреля в 19:00 запланирована трансляция концерта фестиваля «Путь к успеху» 2018 года. Его конкурсанты – люди сограниченными возможностями здоровья – выходят на сцену вместе с профессиональными творческими коллективами, вокалистами, танцорами и музыкантами. ДК «Пролетарка»в социальной сети ВКонтактетакже объявляет конкурс «Пока все дома». Ребятам предлагается сделать рисунок своей семьи в условиях временных ограничений. В свою очередь, взрослым и детям изо-студия «Соцветие» предлагает серию видео-уроков и обучающих мастер-классов в различных художественных техниках.

Работу в режиме онлайн организовали другие учреждения культуры Верхневолжья. ЭтоТверская академическая областная филармония, театр юного зрителя, театр кукол, областная картинная галерея, Дом народного творчества, Музей Тверского быта, областная библиотека им. А.М. Горького.

Кроме того, в Тверской области создан сайттверьдома.рф с полезной информацией для жителей региона, которые проводят дома нерабочие дни.

На сайте представлены ресурсы для заказа продуктов, оплаты коммунальных услуг, вызова врача на дом. Также здесь можно пройти образовательные онлайн-курсы, посмотреть фильмы и сериалы, послушать музыку, почитать электронные книги. Кроме того, размещена информация о профилактике коронавирусной инфекции, телефоны «горячих линий».

Пресс-служба Правительства Тверской области