В Тверской области открыт набор сотрудников для работы в полиции

В Верхневолжье открыт набор сотрудников для замещения должностей среднего и младшего начальствующего состава в органах и подразделениях УМВД России по Тверской области.

Открыты вакансии в подразделениях, дислоцированных на территории Твери: требуются следователи, оперуполномоченный уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции, дознаватель, полицейский патрульно-постовой службы, а также сотрудники полиции для работы в межмуниципальных отделах МВД.

Правом поступления на службу в органы внутренних дел пользуются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет и не имеющие судимости. Сотрудники органов внутренних дел пользуются рядом льгот и социальных гарантий.

В настоящее время в Тверской области расширен банк вакансий для поддержки жителей, оставшихся без работы. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» 3 апреля.

«У нас есть запросы по специалистам на дополнительные рабочие места. В том числе компания «Транспорт Верхневолжья» готова взять на работу более 300 водителей, их обучение проходит за счет области. Предприятию «Озон» также требуется более 120 человек в связи с развитием бизнеса. Кроме того, есть потребность в новых кадрах в структурах МВД и МЧС. Рабочие места созданы в сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях Верхневолжья», – сообщил Игорь Руденя.

По данным на 1 апреля заявленная работодателями общая потребность в работниках составляет 12,9 тысячи, из них 7,6 тысячи – рабочие профессии.

Подробная информация о вакансиях размещена на https://trudvsem.ru, интерактивном портале службы занятости населения Тверской области https://trudzan.tverreg.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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Список телефонов кадровых подразделений

УМВД России по Тверской области