В Тверской области открыт набор сотрудников для работы в полиции

posted by Максим Малахов on пн, 04/06/2020 - 17:42

В Верхневолжье открыт набор сотрудников для замещения должностей среднего и младшего начальствующего состава в  органах и подразделениях УМВД России по Тверской области.

Открыты вакансии в подразделениях, дислоцированных на территории Твери:  требуются следователи, оперуполномоченный уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции, дознаватель, полицейский патрульно-постовой службы, а также сотрудники полиции для работы в межмуниципальных отделах МВД.

Правом поступления на службу в органы внутренних дел пользуются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет и не имеющие судимости.   Сотрудники органов внутренних дел пользуются рядом льгот и социальных гарантий.

В настоящее время в Тверской области расширен банк вакансий для поддержки жителей, оставшихся без работы. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» 3 апреля.

«У нас есть запросы по специалистам на дополнительные рабочие места. В том числе компания «Транспорт Верхневолжья» готова взять на работу более 300 водителей, их обучение проходит за счет области. Предприятию «Озон» также требуется более 120 человек в связи с развитием бизнеса. Кроме того, есть потребность в новых кадрах в структурах МВД и МЧС. Рабочие места созданы в сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях Верхневолжья», – сообщил Игорь Руденя.

По данным на 1 апреля заявленная работодателями общая потребность в работниках составляет 12,9 тысячи, из них 7,6 тысячи – рабочие профессии.

Подробная информация о вакансиях размещена на https://trudvsem.ru,  интерактивном портале службы занятости населения Тверской области https://trudzan.tverreg.ru.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области

 (При использовании информации ссылка на пресс-службу обязательна)

 

Список телефонов кадровых подразделений

УМВД России по Тверской области

 

Управление по работе с личным составом

32-95-40

32-92-83

32-95-35

32-92-76

УМВД по г. Твери

 

42-20-34

77-27-01

77-15-77

 МО МВД России «Бежецкий»

848 231 2-16-41

848 231 2-26-98

Отдел МВД России по Бологовскому району

848 238 2-20-26

МО МВД России «Вышневолоцкий»

848 233 6-29-84

848 233 6-17-91

МО МВД России «Западнодвинский»

848 265 2-39-11

Отдел МВД России по Калининскому району

56-47-13

МО МВД России «Кашинский»

848 234 2-17-61

МО МВД России «Кимрский»

848 236 3-20-13

848 236 3-19-11

Отдел МВД России по Конаковскому району

848 242 4-31-86

МО МВД России «Краснохолмский»

848 237 2-23-30

ОМВД по Лихославльскому району

848 261 3-52-47

МО МВД России «Нелидовский»

848 266 5-37-89

848 266 5-25-21

МО МВД России «Осташковский»

848 235 5-39-30

848 235 5-14-86

МО МВД России «Ржевский»

848 232 2-21-80

МО МВД России «Торжокский»

848 251 9-15-46

МО МВД России «Удомельский»

848 255 5-35-78

848 255 5-33-78

МО МВД России по ЗАТО Озерный и Солнечный

848 238 4-16-95
 