В Тверской области открыт набор сотрудников для работы в полиции

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В Верхневолжье открыт набор сотрудников для замещения должностей среднего и младшего начальствующего состава в органах и подразделениях УМВД России по Тверской области.
Открыты вакансии в подразделениях, дислоцированных на территории Твери: требуются следователи, оперуполномоченный уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции, дознаватель, полицейский патрульно-постовой службы, а также сотрудники полиции для работы в межмуниципальных отделах МВД.
Правом поступления на службу в органы внутренних дел пользуются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет и не имеющие судимости. Сотрудники органов внутренних дел пользуются рядом льгот и социальных гарантий.
В настоящее время в Тверской области расширен банк вакансий для поддержки жителей, оставшихся без работы. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» 3 апреля.
«У нас есть запросы по специалистам на дополнительные рабочие места. В том числе компания «Транспорт Верхневолжья» готова взять на работу более 300 водителей, их обучение проходит за счет области. Предприятию «Озон» также требуется более 120 человек в связи с развитием бизнеса. Кроме того, есть потребность в новых кадрах в структурах МВД и МЧС. Рабочие места созданы в сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях Верхневолжья», – сообщил Игорь Руденя.
По данным на 1 апреля заявленная работодателями общая потребность в работниках составляет 12,9 тысячи, из них 7,6 тысячи – рабочие профессии.
Подробная информация о вакансиях размещена на https://trudvsem.ru, интерактивном портале службы занятости населения Тверской области https://trudzan.tverreg.ru.
Пресс-служба Правительства Тверской области
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Список телефонов кадровых подразделений
УМВД России по Тверской области
|
Управление по работе с личным составом
|
32-95-40
32-92-83
32-95-35
32-92-76
|
УМВД по г. Твери
|
42-20-34
77-27-01
77-15-77
|
МО МВД России «Бежецкий»
|
848 231 2-16-41
848 231 2-26-98
|
Отдел МВД России по Бологовскому району
|
848 238 2-20-26
|
МО МВД России «Вышневолоцкий»
|
848 233 6-29-84
848 233 6-17-91
|
МО МВД России «Западнодвинский»
|
848 265 2-39-11
|
Отдел МВД России по Калининскому району
|
56-47-13
|
МО МВД России «Кашинский»
|
848 234 2-17-61
|
МО МВД России «Кимрский»
|
848 236 3-20-13
848 236 3-19-11
|
Отдел МВД России по Конаковскому району
|
848 242 4-31-86
|
МО МВД России «Краснохолмский»
|
848 237 2-23-30
|
ОМВД по Лихославльскому району
|
848 261 3-52-47
|
МО МВД России «Нелидовский»
|
848 266 5-37-89
848 266 5-25-21
|
МО МВД России «Осташковский»
|
848 235 5-39-30
848 235 5-14-86
|
МО МВД России «Ржевский»
|
848 232 2-21-80
|
МО МВД России «Торжокский»
|
848 251 9-15-46
|
МО МВД России «Удомельский»
|
848 255 5-35-78
848 255 5-33-78
|
МО МВД России по ЗАТО Озерный и Солнечный