В Тверской области стартовал флешмоб в поддержку тверских предпринимателей «Покупай тверское»

Правительство Тверской области совместно с Министерством экономического развития и Центром «Мой бизнес» запускает социальный флешмоб «Покупай тверское». Совместно с тверскими средствами массовой информации и блогерамибудет публиковаться информация о тверских предпринимателях, которые в непростой эпидемиологической ситуации продолжают развивать свое дело.

Первый участник флешмоба-ООО «Тверская фабрика печати». Предприятие готово работать вкруглосуточном режиме, выполнять заказы в сжатые сроки без потери качества. Фабрика занимаетсядопечатной подготовкой, офсетнойи цифровой печатью, а такжепослепечатной обработкой. Технологические мощности ООО «ТФП» востребованы, в том числе московскими потребителям. Подробная информация на сайте https://t-f-p.ru/

Тверская фабрика печати одной из первых воспользовалось принятыми в регионе антикризисными государственными мерами поддержки–получила заём в Фонде содействия предпринимательству Тверской области в размере 5 млн рублей на пополнение оборотного капитала под 3% годовых. Средства в том числе поли на выплату заработной платы сотрудникам предприятия.

Представителей малого и среднего бизнесаТверской области приглашают стать участниками флешмоба. Для этого компаниям необходимо иметьрегистрацию на территории Тверской области и неиметь задолженностей (компании, реализующие подакцизные товары, в акции не участвуют).

Заявку на информационную поддержку можно оставить в социальных сетях Министерства экономического развития Тверской области в сетях МинистерстваВКонтакте и Facebook.

Сейчас тверские компании продолжают работу в новых условиях, используя меры государственной поддержки, которые дополнительно утверждены в регионе.По поручению Губернатора Игоря РудениМинэкономразвития региона подготовил перечень системообразующих предприятий Тверской области, требующих первоочередной поддержки. Данный документ в ближайшее время будет представлен на рассмотрение.

В настоящее время в Тверской области утверждён первый пакет мер по обеспечению устойчивости экономики Верхневолжья, сформированный на основе предложений самих предпринимателей. На поддержку экономики из региональной казны направят порядка 1,8 млрд рублей.

Предусмотрено создание стабилизационного фонда для финансового оздоровления системообразующих предприятий. Также будет докапитализирован Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

Разработаны новые кредитные продукты, в том числе на создание и развитие актуальных сегодня сервисов доставки. Предусмотрены поручительства по льготным программам кредитования по ставке 0,5% – гарантии для привлечения кредитов в рамках оздоровления предприятий.

Введена программа «Оборотный капитал», малому бизнесу обеспечат отсрочки на уплату арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом на 6 месяцев с последующей возможностью предоставления рассрочки платежа до 5 лет. Также предусмотрено снижение в 2020 году налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказавшихся в зоне риска.

Кроме того, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции. Отдельный комплекс мер разработан точечно для участников сферы туризма, АПК, лесной отрасли.

Пресс-служба Правительства Тверской области