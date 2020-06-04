"Дети войны" Тверской области впервые получат единовременную выплату к юбилею Победы

«Дети войны», статус которых в Тверской области официально признан в 2019 году, впервые получат единовременную выплату, приуроченную к 75-летию Победы.

Напомним, размер выплаты составит 3 тысячи рублей. Такое решение принято на заседании президиума Правительства Тверской области на прошлой неделе. Единовременную выплату получат свыше 77 тысяч «детей войны» Верхневолжья. К этой категории относятся граждане, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года.

«По возрасту это наши родители», – отметил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24 Тверь» 3 апреля.

Глава региона также сообщил, что в единовременные выплаты «детям войны» будут произведены в апреле. Они будут переводиться автоматически на банковские счета либо доставляться адресатам через «Почту России». Игорь Руденя подчеркнул, что в текущей эпидемиологической ситуации очень важно защитить пожилых людей от лишних контактов, так как коронавирусная инфекция особенно опасна для представителей старшего поколения.

По мнению председателя Заволжского районного отдела тверской городской общественной организации «Дети войны» Галины Стволыгиной, назначенные выплаты – это еще один знак официального признания региональной властью такой большой категории граждан.

«Губернатор держит слово. После встречи Игоря Михайловича с представителями нашей организации в прошлом году «детям войны» стали больше уделять внимания, даже несмотря на объективные экономические трудности в стране, связанные с коронавирусом. Мы чувствуем эту заботу и очень благодарны», – сказала Галина Стволыгина.

Отметим, что Тверская область вошла в число 17 субъектов РФ, где введены единовременные выплаты к Дню Победы для «детей войны». Из них всего пять – регионы Центрального федерального округа. В Верхневолжье размер выплаты самый высокий в ЦФО.

«Дети войны» получили официальный статус в Тверской области весной 2019 года. Соответствующую законодательную инициативу фракции «Единая Россия» в региональном Законодательном собрании поддержал губернатор Игорь Руденя, который отметил, что этот статус – не привилегия, а «уважительное отношение и поддержка людей, которые своим трудом это заслужили».