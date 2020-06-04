Более 4700 семей Верхневолжья получилирегиональный подарок для новорожденных

С начала 2020 года в Тверской области вручено 2294 подарочных наборов для новорожденных. Эта мера поддержки семей с детьми введена с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Руденив рамках национального проекта «Демография». Всего с момента ее действия подарки при рождении малышей получили 4725 семей Верхневолжья.

«Наша главная задача – это забота о семьях, материнстве и детстве, – считает Игорь Руденя. – Каждая семья, где родился ребенок, получает набор детских принадлежностей, в который входит 58 предметов. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации».

Подарочный набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного ребенка, проживающим в Тверской области. При этом малыша необходимо зарегистрировать врегиональном ЗАГСе.На обеспечение этой меры социальной поддержки в 2020-2021 годах в региональном бюджете предусмотрено 116,4 млн рублей ежегодно.

Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша. Семьям, где родился ребенок,наборвыдается в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев. Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

Состав набора был сформирован с учетом мнения жителей Верхневолжья, по результатам проведенных опросов в СМИ и социальных сетях. В него входят постельные принадлежности, одежда и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем.

В Тверской области демография определена Губернатором Игорем Руденей региональным приоритетом. Создано областное Министерство демографической и семейной политики, которое занимается вопросами укрепления института семьи, улучшения качества жизни семей с детьми, в том числе многодетных, повышения социального статуса материнства и другими направлениями.

В Верхневолжье в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. С этого года в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер поддержки семей, воспитывающих троих и более детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области