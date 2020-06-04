6 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

Поднимались вопросысоблюдения противопожарного режима, который установлен в Тверской области с 1 апреля по 1 июня 2020 года, поддержки бизнеса в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

По поручению Губернатора Игоря Рудени Минэкономразвития региона подготовил перечень системообразующих предприятий Тверской области, требующих первоочередной поддержки. Данный документ в ближайшее время будет представлен на рассмотрение.

В настоящее время в Тверской области утверждён первый пакет мер по обеспечению устойчивости экономики Верхневолжья, сформированный на основе предложений самих предпринимателей. На поддержку экономики из региональной казны направят порядка 1,8 млрд рублей.

Предусмотрено создание стабилизационного фонда для финансового оздоровления системообразующих предприятий. Также будет докапитализирован Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

Разработаны новые кредитные продукты, в том числе на создание и развитие актуальных сегодня сервисов доставки. Предусмотрены поручительства по льготным программам кредитования по ставке 0,5% – гарантии для привлечения кредитов в рамках оздоровления предприятий.

Введена программа «Оборотный капитал», малому бизнесу обеспечат отсрочки на уплату арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом на 6 месяцев с последующей возможностью предоставления рассрочки платежа до 5 лет. Также предусмотрено снижение в 2020 году налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказавшихся в зоне риска.

Кроме того, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции. Отдельный комплекс мер разработан точечно для участников сферы туризма, АПК, лесной отрасли.

Пресс-служба Правительства Тверской области